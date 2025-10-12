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Produkcja zakończona
19S4LCB/00
S-line
48,3 cm (19")
1280 x 1024
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Podstawa SmartErgoBase umożliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i zarządzanie przewodami. Podstawę można obracać i przechylać pod różnymi kątami, aby zapewnić maksymalny komfort. Możliwość regulowania wysokości pozwala ustawić ekran na optymalnym poziomie, zmniejszając obciążenie fizyczne podczas długiego dnia pracy, a system zarządzania przewodami zmniejsza plątaninę kabli i pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy.
Monitor Philips dzięki nowoczesnej podstawie SmartErgoBase można obniżyć do poziomu biurka, co umożliwia komfortowe oglądanie. Wąska ramka jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli przy pracy z komputerem nosisz okulary dwuogniskowe, trójogniskowe lub okulary ze szkłami progresywnymi. Ponadto ludzie o różnym wzroście mogą używać tego monitora pod wybranym kątem i na wybranej wysokości, co pomaga zmniejszyć zmęczenie i niewygodę.
Opinie
Certyfikat EPEAT Gold jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę www.epeat.net.