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Produkcja zakończona
19S4QAB/01
Ważne funkcje, efektywne działanie
Monitor firmy Philips został wykonany w 25% z materiałów pochodzących z recyklingu. Jego obudowa nie zawiera PCW ani związków BFR, dzięki czemu idealnie sprawdza się pod względem ekologicznej wydajności.
S-line
48,3 cm (19")
1280 x 1024 (SXGA)
SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!
Monitory IPS-ADS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS-ADS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.
Opinie
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Czas reakcji równy SmartResponse