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Produkcja zakończona
220B4LPCS/00
B-line
55,9 cm (22")
1680 x 1050
Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Podstawa SmartErgoBase umożliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i zarządzanie przewodami. Podstawę można obracać i przechylać pod różnymi kątami, aby zapewnić maksymalny komfort. Możliwość regulowania wysokości pozwala ustawić ekran na optymalnym poziomie, zmniejszając obciążenie fizyczne podczas długiego dnia pracy, a system zarządzania przewodami zmniejsza plątaninę kabli i pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy.
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