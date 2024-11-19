Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
220P2ES/00
Profesjonalny, przyjazny dla środowiska, ergonomiczny wyświetlacz
Przyjazny dla środowiska wyświetlacz EPEAT Gold Certified Philips Professional 220P2 z przełącznikiem ZeroWatt, trybem wyłączenia 0,1 W, podstawą Smart Ergo, dźwiękiem stereo oraz 4-gniazdowym koncentratorem USB zwiększa wydajność pracy.
22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+
Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.
Zgodnie z naszym hasłem „sense and simplicity” zapewniamy możliwość wyłączania monitora w dowolnym czasie. Naciskając jednokrotnie umieszczony z tyłu monitora przycisk ON/OFF, redukujemy zużycie energii do zera. W trybie OFF monitor jest całkowicie odcięty od zasilania, co umożliwia redukcję emisji związków węgla.
SmartTouch to inteligentne i reagujące na dotyk ikony, które zastępują standardowe przyciski. Reagując na najlżejszy dotyk, pozwalają włączyć monitor lub rozjaśnić i wyostrzyć obraz przy użyciu technologii SmartImage Lite. Po aktywacji ikony SmartTouch świecą się, informując o wykonywaniu zadanych poleceń.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Antyay
19/11/2024
Polska
Dobre
Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor
Zalety
smartimage
Wady
3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Data użycia 2022-11-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Data użycia 2022-11-19