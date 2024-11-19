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Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

220P2ES/00

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Profesjonalny, przyjazny dla środowiska, ergonomiczny wyświetlacz

Przyjazny dla środowiska wyświetlacz EPEAT Gold Certified Philips Professional 220P2 z przełącznikiem ZeroWatt, trybem wyłączenia 0,1 W, podstawą Smart Ergo, dźwiękiem stereo oraz 4-gniazdowym koncentratorem USB zwiększa wydajność pracy.

Poznaj wszystkie korzyści

Profesjonalny, przyjazny dla środowiska, ergonomiczny wyświetlacz

  • 22" (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

Wbudowane głośniki stereofoniczne zapewniają wspaniałe wrażenia multimedialne

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

Przełącznik ZeroWatt zapewnia 100% oszczędność energii

Zgodnie z naszym hasłem „sense and simplicity” zapewniamy możliwość wyłączania monitora w dowolnym czasie. Naciskając jednokrotnie umieszczony z tyłu monitora przycisk ON/OFF, redukujemy zużycie energii do zera. W trybie OFF monitor jest całkowicie odcięty od zasilania, co umożliwia redukcję emisji związków węgla.

Stylowe elementy sterujące SmartTouch

SmartTouch to inteligentne i reagujące na dotyk ikony, które zastępują standardowe przyciski. Reagując na najlżejszy dotyk, pozwalają włączyć monitor lub rozjaśnić i wyostrzyć obraz przy użyciu technologii SmartImage Lite. Po aktywacji ikony SmartTouch świecą się, informując o wykonywaniu zadanych poleceń.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

19/11/2024

Polska

Polska

Dobre

Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor

Zalety

smartimage

Wady

3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Data użycia 2022-11-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Data użycia 2022-11-19

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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