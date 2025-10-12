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Produkcja zakończona
220V3AB/00
Ciesz się wspaniałym obrazem
Ten atrakcyjny, smukły monitor daje mnóstwo radości użytkownikowi. Jego najważniejsze funkcje, takie jak SmartContrast, zapewniają bogaty, jasny obraz, a głośniki stereofoniczne gwarantują lepsze wrażenia multimedialne. Wszystko to sprawia, że ten monitor to świetny wybór.
V-line
55,9 cm (22")
Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o największym kontraście i najżywszych obrazach? Połączenie zaawansowanej obróbki sygnału wideo i wyjątkowej technologii przyciemnianego podświetlenia zapewnia niezwykle żywy obraz. Kontrast SmartContrast pozwala uzyskać większy kontrast dzięki doskonałemu poziomowi czerni oraz wiernie odwzorowanym cieniom i ciemnym kolorom, zapewniając jasny, naturalny obraz.
Monitor jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i konstrukcji urządzenia.
Energy Star to program wydajnego zarządzania energią uznawany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz wiele innych krajów. Certyfikat Energy Star gwarantuje, że kupujesz produkt, który spełnia najnowsze standardy dotyczące wykorzystania energii i pracuje z maksymalną wydajnością na wszystkich poziomach eksploatacji. Nowe monitory firmy Philips posiadają certyfikat Energy Star 5.0 i spełniają lub przewyższają jego wymagania. Przykładowo w trybie uśpienia standardem dla Energy Star 5.0 jest pobór mocy poniżej 1 W, podczas gdy monitory firmy Philips zużywają poniżej 0,5 W. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.energystar.gov
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