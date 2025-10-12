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Produkcja zakończona

Monitor LCD

221B8LHEB/01

Efektywność energetyczna i wyraźny obraz

Zapewnij sobie najlepsze narzędzie do pracy — 22-calowy monitor Philips Full HD. Dzięki wyraźnemu, żywemu obrazowi Full HD zyskasz przestrzeń i ostrość obrazu potrzebne do wykonywania pracy. Funkcje takie jak Flicker-Free i LowBlue sprawiają, że praca przy monitorze nie męczy oczu.

Poznaj wszystkie korzyści

Maksymalna wydajność

Efektywność energetyczna i wyraźny obraz

  • B-line

  • 22 (przekątna 54,6 cm/21,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Możliwość redukcji zużycia energii do zera dzięki przełącznikowi całkowicie odcinającemu pobór energii

Dzięki przełącznikowi całkowicie odcinającemu pobór energii, który jest umieszczony z tyłu monitora, można całkowicie odciąć monitor od zasilania. Dzięki temu zużycie energii jest zerowe, co wpływa na redukcję emisji związków węgla

Tryb EasyRead pozwala czytać jak na papierze

Zwiększ komfort i czytelność podczas czytania długich dokumentów tekstowych. W trybie EasyRead masz wrażenie czytania tekstu na papierze, które jest łagodniejsze dla Twoich oczu, poprzez dostosowanie kolorów oraz poziomy powiększania wyświetlacza symulujące czytanie z kartki papieru — bezpośrednio na wyświetlaczu cyfrowym.

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Czas reakcji równy SmartResponse

  2. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  3. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.