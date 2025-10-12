Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.