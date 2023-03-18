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  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD, podświetlenie LED

231P4QPYEB/00

3.8
| (4) Opinie
Monitor o ekologicznej konstrukcji
Monitor LED IPS firmy Philips z czujnikiem PowerSensor został wykonany w 65% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Jego obudowa nie zawiera PCW ani związków BFR, dzięki czemu idealnie sprawdza się pod względem ekologicznej wydajności.
Poznaj wszystkie korzyści

pozwala zmniejszyć rachunki za prąd dzięki czujnikowi PowerSensor

Monitor o ekologicznej konstrukcji

  • P-line

  • 58,4 cm (23")

  • Monitor Full HD IPS

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Złącze DisplayPort zapewnia przesyłanie danych audio i wideo za pomocą jednego, długiego przewodu

Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych z prędkością 10,8 Gb/s. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają najszybsze obrazowanie i najwyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Gwarantuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

4

Opinie

3
2

18/03/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonały obraz i żywe kolory

Wygoda podczas pracy dzięki możliwości regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia monitora. Mniejsze koszty zużycia energii, choć czujnik obecności użytkownika włącza się za szybko i utrudnia np. oglądanie filmu z większej odległości.

Zalety

Komfort pracy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

17/10/2016

România

România

Zweryfikowany kupujący

Produse de calitate superioara!

Buna ziua, Am cumpărat trei tv. cu led dintre care cel cu diagonala de 32 inch din seria 5000 stiu sigur ca este full led, deoarece are o imagine mult apropiată de 4 K ,un monitor IPS 24 inch si un Blender. Sunt f. mulțumit de aparatura electrocasnica Philips. Sper ca pe viitor să rămână același brend cu pretenții superioare si sa nu ne dezamăgească. Nota mea, din suflet este 10/10.Va mulțumesc în numele tuturor care au achiziționat cel puțin un ap.Philips.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

12/02/2018

Magyarország

Magyarország

klassz

kissé nehézkes a gombok használata. nem is látszanak hogy hol vannak. kár hogy hdmi csatlakozó nincs rajta a dőlészszög és magasság beállítása jó! a fényerőt nem tudom hol kell állítani a szem számára kellemes, selymes képe van nem értem miért kell olyan masszív tápkábel hozzá.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

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