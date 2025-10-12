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Produkcja zakończona
231P4QPYKEB/00
P-line
58,4 cm (23")
Wyświetlacz Full HD
Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Wbudowana kamera internetowa i mikrofon pozwalają widzieć się i rozmawiać ze współpracownikami i klientami. Ten prosty sposób współpracy i udostępniania informacji pozwala oszczędzić cenny czas i ograniczyć wydatki na podróże.
Opinie