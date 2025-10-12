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Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD z technologią PowerSensor

240B7QPTEB/01

Wyrazisty obraz, wydajne działanie

Monitor firmy Philips z czujnikiem PowerSensor został wykonany w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Jego obudowa nie zawiera PCW ani związków BFR, dzięki czemu idealnie sprawdza się pod względem ekologicznej wydajności.

Poznaj wszystkie korzyści

z technologią PowerSensor

Wyrazisty obraz, wydajne działanie

  • B-line

  • 24 (przekątna 61,1 cm/24,1")

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor obniża do 70% koszty zużycia energii

Technologia PowerSensor działa niczym „czujnik ludzi”, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala obniżyć koszty zużycia energii o nawet 70% i jednocześnie wydłużyć żywotność monitora.

Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Wyjście DisplayPort do podłączania dodatkowych wyświetlaczy

Dzięki wyjściu DisplayPort za pomocą jednego przewodu prowadzącego od pierwszego wyświetlacza do komputera można podłączyć wiele wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości. Połączenie łańcuchowe wielu wyświetlaczy pozwala zachować porządek i eliminuje plątaninę przewodów.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  3. Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2

  4. Czas reakcji równy SmartResponse