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Produkcja zakończona
240B7QPTEB/01
Wyrazisty obraz, wydajne działanie
Monitor firmy Philips z czujnikiem PowerSensor został wykonany w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Jego obudowa nie zawiera PCW ani związków BFR, dzięki czemu idealnie sprawdza się pod względem ekologicznej wydajności.
B-line
24 (przekątna 61,1 cm/24,1")
1920 x 1200 (WUXGA)
Technologia PowerSensor działa niczym „czujnik ludzi”, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala obniżyć koszty zużycia energii o nawet 70% i jednocześnie wydłużyć żywotność monitora.
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Dzięki wyjściu DisplayPort za pomocą jednego przewodu prowadzącego od pierwszego wyświetlacza do komputera można podłączyć wiele wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości. Połączenie łańcuchowe wielu wyświetlaczy pozwala zachować porządek i eliminuje plątaninę przewodów.
Opinie
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
Czas reakcji równy SmartResponse