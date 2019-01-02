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Produkcja zakończona

Monitor LCD ze SmartControl Lite

240V5QDAB/01

5

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

Ciesz się żywym obrazem dzięki monitorowi firmy Philips. Jest on wyposażony w złącze HDMI i głośniki stereofoniczne — to świetny wybór!

Poznaj wszystkie korzyści

z głośnikami stereofonicznymi

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 24 (przekątna 60,5 cm/23,8")

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Mocowanie VESA zapewnia elastyczność

Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Monitory Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Różne kable HDMI w zależności od regionu i modeli.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse