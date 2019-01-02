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Produkcja zakończona
240V5QDAB/01
Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem dzięki monitorowi firmy Philips. Jest on wyposażony w złącze HDMI i głośniki stereofoniczne — to świetny wybór!
V-line
24 (przekątna 60,5 cm/23,8")
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
Monitory Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Różne kable HDMI w zależności od regionu i modeli.
Czas reakcji równy SmartResponse