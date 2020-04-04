ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Monitor LCD ze SmartControl Lite

240V5QDSB/01

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

Ciesz się żywym obrazem dzięki monitorowi firmy Philips. Jest on wyposażony w złącze HDMI i oprogramowanie SmartControl lite — to świetny wybór!

Poznaj wszystkie korzyści

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 24 (przekątna 60,5 cm/23,8")

Technologia IPS-ADS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia IPS-ADS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS-ADS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS-ADS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Monitory Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Mocowanie VESA zapewnia elastyczność

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Zalety

ár/érték

Wady

nincs ilyen

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Data użycia 2018-04-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Data użycia 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Zweryfikowany kupujący

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Różne kable HDMI w zależności od regionu i modeli.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse