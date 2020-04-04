Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
240V5QDSB/01
Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem dzięki monitorowi firmy Philips. Jest on wyposażony w złącze HDMI i oprogramowanie SmartControl lite — to świetny wybór!
V-line
24 (przekątna 60,5 cm/23,8")
Monitory IPS-ADS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS-ADS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Monitory Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Zalety
ár/érték
Wady
nincs ilyen
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Data użycia 2018-04-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Data użycia 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Zweryfikowany kupujący
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Różne kable HDMI w zależności od regionu i modeli.
Czas reakcji równy SmartResponse