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Produkcja zakończona
243S7EJMB/01
Niezawodne i potrzebne funkcje
Nasz monitor S-line zapewnia skuteczność biznesową. Szerokokątny wyświetlacz IPS z technologią SoftBlue świetnie nadaje się do pracy, ponieważ nie męczy oczu. Monitor jest wyposażony w funkcję regulacji wysokości, a dzięki konstrukcji bez ramy umożliwia łączenie kilku sztuk w trybie kafelków, zapewniając większy obraz.
S-line
24 (przekątna 60,5 cm/23,8")
1920 x 1080 (Full HD)
Te monitory Philips są zgodne z szeroką gamą standardów połączeń — w tym VGA, DisplayPort czy HDMI — dzięki czemu sprawnie obsługują nieskompresowane sygnały audio i wideo w wysokiej rozdzielczości. Połączenia USB zapewniają bardzo szybki przesył danych i dodatkowo zwiększają wszechstronność urządzenia. Dzięki obsłudze tak wielu standardów połączeń nowy monitor Philips będzie Ci służył wiele lat!
SoftBlue LED wykorzystuje inteligentną technologię, która ogranicza szkodliwe niebieskie światło, nie wpływając przy tym na kolory ani na wyświetlany obraz. Technologia ta otrzymała certyfikat międzynarodowej organizacji testującej sprzęt — TUV Rheinland. Potwierdza on, że technologia ta ogranicza emisję szkodliwego niebieskiego światła.
Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.
Opinie
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2