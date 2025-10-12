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Produkcja zakończona

Monitor LCD z technologią SoftBlue

243S7EJMB/01

Niezawodne i potrzebne funkcje

Nasz monitor S-line zapewnia skuteczność biznesową. Szerokokątny wyświetlacz IPS z technologią SoftBlue świetnie nadaje się do pracy, ponieważ nie męczy oczu. Monitor jest wyposażony w funkcję regulacji wysokości, a dzięki konstrukcji bez ramy umożliwia łączenie kilku sztuk w trybie kafelków, zapewniając większy obraz.

Poznaj wszystkie korzyści

zwiększające skuteczność biznesową

Niezawodne i potrzebne funkcje

  • S-line

  • 24 (przekątna 60,5 cm/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartConnect z portami DisplayPort, HDMI i VGA

Te monitory Philips są zgodne z szeroką gamą standardów połączeń — w tym VGA, DisplayPort czy HDMI — dzięki czemu sprawnie obsługują nieskompresowane sygnały audio i wideo w wysokiej rozdzielczości. Połączenia USB zapewniają bardzo szybki przesył danych i dodatkowo zwiększają wszechstronność urządzenia. Dzięki obsłudze tak wielu standardów połączeń nowy monitor Philips będzie Ci służył wiele lat!

Technologia SoftBlue jest łagodna dla oczu i zachowuje jakość kolorów

SoftBlue LED wykorzystuje inteligentną technologię, która ogranicza szkodliwe niebieskie światło, nie wpływając przy tym na kolory ani na wyświetlany obraz. Technologia ta otrzymała certyfikat międzynarodowej organizacji testującej sprzęt — TUV Rheinland. Potwierdza on, że technologia ta ogranicza emisję szkodliwego niebieskiego światła.

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Czas reakcji równy SmartResponse

  3. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  4. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  5. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  6. Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2