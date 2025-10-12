SmartConnect z portami DisplayPort, HDMI i VGA

Te monitory Philips są zgodne z szeroką gamą standardów połączeń — w tym VGA, DisplayPort czy HDMI — dzięki czemu sprawnie obsługują nieskompresowane sygnały audio i wideo w wysokiej rozdzielczości. Połączenia USB zapewniają bardzo szybki przesył danych i dodatkowo zwiększają wszechstronność urządzenia. Dzięki obsłudze tak wielu standardów połączeń nowy monitor Philips będzie Ci służył wiele lat!