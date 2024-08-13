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Professional MonitorMonitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

3.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Naprawdę wspaniały

Monitor Philips Thunderbolt™ 4 zapewnia bezpieczne i niezawodne rozwiązanie dokujące za pomocą jednego przewodu. Monitor z podświetleniem Mini LED i certyfikatem DisplayHDR™ 1400 zapewnia wyjątkową wydajność obrazu i dokładność kolorów dla użytkowników przywiązujących wagę do kolorów.

Poznaj wszystkie korzyści

Mini LED ze stacją dokującą Thunderbolt

Naprawdę wspaniały

  • Brilliance 7000

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Błyskawiczna łączność umożliwiająca przesyłanie danych, wyświetlanie plików wideo i korzystanie z sieci Ethernet

Błyskawiczna łączność umożliwiająca przesyłanie danych, wyświetlanie plików wideo i korzystanie z sieci Ethernet

Ten monitor ze stacją dokującą firmy Philips jest wyposażony w połączenie Thunderbolt™ 4. W porównaniu do konwencjonalnych monitorów USB-C, technologia Thunderbolt™ 4 zapewnia błyskawiczne przesyłanie danych z prędkością 40 Gb/s, wyświetlanie obrazu o wysokiej rozdzielczości, wielostrumieniowy transport dla połączeń łańcuchowych, do 90 W mocy dla urządzeń i stabilne połączenie Ethernet 1 Gbit/s.

Proste i wydajne połączenie łańcuchowe umożliwiające konfigurację wielu monitorów

Proste i wydajne połączenie łańcuchowe umożliwiające konfigurację wielu monitorów

Połączenie łańcuchowe umożliwia zasilanie wielu monitorów i urządzeń z jednego portu Thunderbolt w notebooku. Podłącz monitor z portu Thunderbolt notebooka, następnie z drugiego portu Thunderbolt w tym monitorze można podłączyć drugi monitor 4K.

Zapewnia do 90 W mocy dla urządzeń za pośrednictwem jednego portu

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Obraz AWARD-7185171

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

5
2
1

13/08/2024

Polska

Polska

Tania alternatywa dla Apple Studio Display

Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.

Zalety

Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki

Wady

Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Data użycia 2024-07-13

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Data użycia 2024-07-13

16/11/2023

Latvija

Latvija

Zweryfikowany kupujący

HDR certification Not found on Windows 11

Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.

Przegląd ten został wykonany dla Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Data użycia 2023-10-16

Przegląd ten został wykonany dla Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Data użycia 2023-10-16

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Czas reakcji równy SmartResponse

  3. Obsługa DCI-P3 w oparciu o CIE1976

  4. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  5. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  6. Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976

  7. Obsługa Rec 709 w oparciu o CIE1976

  8. Obsługa Rec 2020 w oparciu o CIE1976

  9. Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C

  10. Czynności takie, jak udostępnianie ekranu lub strumieniowe przesyłanie przez Internet zawartości audio i wideo mogą mieć wpływ na działanie sieci. Parametry sprzętu użytkownika oraz przepustowość łącza i jego wydajność określają ogólną jakość zawartości audio i wideo.

  11. Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

  12. Jeśli Twoje połączenie sieci Ethernet wydaje się wolne, wejdź do menu OSD i wybierz opcję USB 3.0 lub nowszą wersję, która obsługuje szybkość sieci LAN 1 G.

  13. W ramach SDR (Standard Dynamic Range), zakres temperatur podczas pracy może sięgnąć 40°C.

  14. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.