    Signage Solutions Wyświetlacz diodowy

      27BDL6119L/00

      Nieograniczona wszechstronność

      Signage Solutions Wyświetlacz diodowy

      27BDL6119L/00

      Stwórz wyjątkowy wyświetlacz 16:9 lub wyraźny obraz panoramiczny 32:9, który przeciwstawia się tradycyjnemu układowi, tworząc intrygujący wzór modułowy. Doskonałe wrażenia podczas oglądania prezentacji i treści firmowych.

      Nieograniczona wszechstronność

      Wyjdź poza granice możliwości

      • 27"
      • Direct View LED

      Łatwa konfiguracja i konserwacja dzięki niezawodnym przewodom standardowym

      Wystarczy połączyć wiele obudów wyświetlaczy diodowych, aby uzyskać żądaną rozdzielczość — niezależnie od tego, czy będzie to rozdzielczość 4K, 8K czy nawet wyższa. W porównaniu z wyświetlaczami LCD wyświetlacze diodowe charakteryzują się wyższymi częstotliwościami odświeżania, które zapewniają płynniejszy obraz. Niezależnie od zastosowania możesz cieszyć się krystalicznie czystym obrazem.

      Angażuj się, inspiruj i wywieraj wpływ dzięki żywym treściom

      Twórz pozbawione ramek ściany wideo o dowolnym kształcie, rozmiarze i rozdzielczości. Dzięki modułowej konstrukcji profesjonalnych obudów LED Philips Professional można dostosować się do każdej przestrzeni. Buduj rozległe, wciągające instalacje lub montuj intrygujące wzory. Łatwo twórz ściany wideo, które płynnie otaczają drzwi i inne otwory.

      Najwyższa dokładność kolorów i jednorodność jasności

      Panele LED zapewniają bardzo dokładne odwzorowanie kolorów i jednorodność jasności na poziomie około 97%. Zapewnia to niemal idealną jakość obrazu.

      Szeroki kąt widzenia zapewnia doskonały obraz

      Wewnętrzny układ elektroniczny jest łatwo dostępny i można go wymienić w celu wykonania czynności serwisowych i konserwacyjnych. Moduły w szafce można łatwo i bezpiecznie wyjąć za pomocą specjalnego narzędzia do demontażu.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Format obrazu
        16:9
        Jednorodność jasności
        >=97%
        Jasność po kalibracji
        650 nitów
        Jasność przed kalibracją
        750 nitów
        Kalibracja (jasność/kolor)
        Obsługiwane
        Zakres regulacji temperatury kolorów
        4000–9500 K (za pomocą oprogramowania)
        Domyślna temperatura kolorów
        6500±500 K
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        3200:1
        Kąt widzenia (poziomy)
        160  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        160  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Dynamiczna poprawa kontrastu
        • Szeroka gama kolorów wyświetlacza
        Orientacja
        Pozioma
        Częstotliwość odświeżania klatek (Hz)
        50 i 60
        Częstotliwość odświeżania (Hz)
        Od 1920 do 3840
        Użytkowanie
        Całą dobę, w pomieszczeniach

      • Udogodnienia

        Łatwa instalacja
        • Kołki prowadzące
        • Mała waga
        Pętla zasilania
        Środowiska 230 V: maksymalnie 8 obudów, środowiska 110 V: maksymalnie 4 obudowy
        Pętla kontroli sygnału
        RJ45

      • Moc

        Napięcie wejściowe
        AC 100–240 V (50 i 60 Hz)
        Zużycie energii przy czarnym ekranie (W)
        < 12
        Maks. zużycie energii AC (W)
        < 65
        Maks. zużycie energii BC (W)
        < 76
        Typowe zużycie energii (W)
        < 21,7

      • Warunki eksploatacji

        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od -20 do 45  °C
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 50  °C
        Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
        10–80%
        Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]
        10–85%

      • Obudowa

        Powierzchnia obudowy (m²)
        0,208
        Piksele obudowy (kropka)
        57 600
        Rozdzielczość obudowy (szer. x wys.)
        320 x 180
        Wymiary obudowy (mm)
        608 x 342 x 59
        Złącze danych
        RJ45
        Złącze zasilania
        Wejście/wyjście (C14/C13)
        Liczba kart odbioru
        1 szt.
        Dane techniczne karty odbioru
        A5S Plus
        Marka karty odbioru
        Novastar
        Waga (kg)
        5,81
        Przekątna obudowy (cale)
        27,5
        Konstrukcja obudowy
        Odlew aluminiowy

      • Moduł

        Typ diod LED
        Przewód miedziany SMD 1515
        Konfiguracja pikseli
        1R1G1B
        Okres użytkowania diod LED (w godz.)
        100 000
        Rozdzielczość modułu (piksele szer. x wys.)
        160 x 90
        Rozmiar piksela (mm)
        1,9
        Wymiary modułu (szer. x wys. w mm)
        303,9 x 170,9

      • Akcesoria

        Przewód LAN (RJ45, CAT-5)
        1 szt.
        Przewód zasilający
        1 szt.
        QSG
        1 szt.

      • Różne

        Gwarancja
        2 lata
        Certyfikaty
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC SDOC, część 15, klasa A
        Certyfikat odporności na ogień
        BS 476 Part7:1997

      • Dane opakowania

        Wymiary opakowania (mm)
        780 x 471 x 224
        Masa brutto (kg)
        8,52

