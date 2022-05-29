Stwórz wyjątkowy wyświetlacz 16:9 lub wyraźny obraz panoramiczny 32:9, który przeciwstawia się tradycyjnemu układowi, tworząc intrygujący wzór modułowy. Doskonałe wrażenia podczas oglądania prezentacji i treści firmowych.
Nieograniczona wszechstronność
Wyjdź poza granice możliwości
27"
Direct View LED
Łatwa konfiguracja i konserwacja dzięki niezawodnym przewodom standardowym
Wystarczy połączyć wiele obudów wyświetlaczy diodowych, aby uzyskać żądaną rozdzielczość — niezależnie od tego, czy będzie to rozdzielczość 4K, 8K czy nawet wyższa. W porównaniu z wyświetlaczami LCD wyświetlacze diodowe charakteryzują się wyższymi częstotliwościami odświeżania, które zapewniają płynniejszy obraz. Niezależnie od zastosowania możesz cieszyć się krystalicznie czystym obrazem.
Angażuj się, inspiruj i wywieraj wpływ dzięki żywym treściom
Twórz pozbawione ramek ściany wideo o dowolnym kształcie, rozmiarze i rozdzielczości. Dzięki modułowej konstrukcji profesjonalnych obudów LED Philips Professional można dostosować się do każdej przestrzeni. Buduj rozległe, wciągające instalacje lub montuj intrygujące wzory. Łatwo twórz ściany wideo, które płynnie otaczają drzwi i inne otwory.
Najwyższa dokładność kolorów i jednorodność jasności
Panele LED zapewniają bardzo dokładne odwzorowanie kolorów i jednorodność jasności na poziomie około 97%. Zapewnia to niemal idealną jakość obrazu.
Szeroki kąt widzenia zapewnia doskonały obraz
Wewnętrzny układ elektroniczny jest łatwo dostępny i można go wymienić w celu wykonania czynności serwisowych i konserwacyjnych. Moduły w szafce można łatwo i bezpiecznie wyjąć za pomocą specjalnego narzędzia do demontażu.
Specyfikacja techniczna
Obraz/wyświetlacz
Format obrazu
16:9
Jednorodność jasności
>=97%
Jasność po kalibracji
650 nitów
Jasność przed kalibracją
750 nitów
Kalibracja (jasność/kolor)
Obsługiwane
Zakres regulacji temperatury kolorów
4000–9500 K (za pomocą oprogramowania)
Domyślna temperatura kolorów
6500±500 K
Współczynnik kontrastu (typowy)
3200:1
Kąt widzenia (poziomy)
160
stopni
Kąt widzenia (pionowy)
160
stopni
Funkcje poprawy obrazu
Dynamiczna poprawa kontrastu
Szeroka gama kolorów wyświetlacza
Orientacja
Pozioma
Częstotliwość odświeżania klatek (Hz)
50 i 60
Częstotliwość odświeżania (Hz)
Od 1920 do 3840
Użytkowanie
Całą dobę, w pomieszczeniach
Udogodnienia
Łatwa instalacja
Kołki prowadzące
Mała waga
Pętla zasilania
Środowiska 230 V: maksymalnie 8 obudów, środowiska 110 V: maksymalnie 4 obudowy