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Produkcja zakończona
32PFK4009/12
Telewizor LED Full HD
Każdy z domowników będzie zachwycony ostrym, wyraźnym obrazem telewizora LED Full HD z serii 4100 firmy Philips. Minimalistyczne wzornictwo, żywy obraz i wspaniały dźwięk sprawiają, że to doskonały wybór do każdego pomieszczenia w domu.
81 cm (32")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Telewizor ma nowoczesny wygląd, który pasuje do wystroju wnętrza. Ponieważ powinien wyglądać równie dobrze wyłączony, jak włączony.
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Opinie
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Funkcje wstrzymania odtwarzania programu oraz nagrywania przez złącze USB wymagają aktualizacji oprogramowania. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można uzyskać wchodząc na stronę www.philips.com/TV i klikając zakładkę Wsparcie.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.