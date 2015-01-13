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Produkcja zakończona
32PHH4009/88
Telewizor LED
Każdy z domowników będzie zachwycony ostrym, wyraźnym obrazem telewizora LED z serii 4100 firmy Philips. Minimalistyczne wzornictwo, żywy obraz i wspaniały dźwięk sprawiają, że to doskonały wybór do każdego pomieszczenia w domu.
81 cm (32")
Telewizor LED
DVB-T/C
Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii, piękny wygląd, wysoka jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Nic nie może się równać z dawką adrenaliny serwowaną podczas grania, oglądania dynamicznych wydarzeń sportowych lub filmów akcji. Dlatego ten telewizor firmy Philips jest wyposażony w technologię Perfect Motion Rate 100 Hz, która zapewnia płynność ruchomych obrazów. Ponieważ puls może czasami podskakiwać, ale obraz w telewizorze nie powinien.
4.6
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
PTICE
13/01/2015
Česká republika
PERFEKTNÍ OBRAZ , JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ , NÍZKÁ SPOTŘEBA - VŠEM DOPORUČUJI
perfektní televizor , pěkný obraz , nízká spotřeba
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Daniel1403
18/03/2018
România
Un produs super ok
Un produs usor de utilizat si foarte bun și indemanatic ,subțire drăguț și o imagine super clara
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
EmyC
26/02/2018
România
Perfect pentru dormitor
Pentru camere ~10mp este ideal. Imagine foarte buna, meniu usor de utilizat, conectivitate, ci+.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Funkcje wstrzymania odtwarzania programu oraz nagrywania przez złącze USB wymagają aktualizacji oprogramowania. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można uzyskać wchodząc na stronę www.philips.com/TV i klikając zakładkę Wsparcie.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.