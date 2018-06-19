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Produkcja zakończona
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40PFT4200/12
Produkcja zakończona
Jak zmienić kolejność kanałów telewizyjnych1?
Jak zsynchronizować obraz i dźwięk telewizora Philips?
Na ekranie widać pionowe lub poziome paski. Co zrobić?
Jak zmienić format obrazu telewizora Philips?
Co zrobić w przypadku zawieszania się lub restartowania telewizora?
Co zrobić jeżeli przednia dioda LED miga wg. powtarzającego się wzoru?
Co zrobić w przypadku jeżeli telewizor się nie włącza?
Wyświetlane są informacje o telewizorze. Co zrobić? (tryb sklepowy)
Dlaczego telewizor nie reaguje na pilota podczerwieni?
Czym jest HDR i które telewizory Philips obsługują HDR?
Telewizor Philips traci ustawienia sieciowe po wyłączeniu. Co zrobić?
Co zrobić w razie błędu aktualizacji oprogramowania TV?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-S]
Jak udostępnić pliki z komputera dla telewizora Philips?
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-C]
Co zrobić, jeśli występuje problem z jednym lub kilkoma kanałami? [Sygnał DVB-T]
Co zrobić jeśli wyświetla się informacja "Nie odnaleziono serwera Philips"?
Co zrobić w przypadku problemów z ustanowieniem połączenia bezprzewodowego?
Co zrobić, gdy urządzenie HDMI nie działa prawidłowo po podłączeniu do telewizora? (nie UHD)
Brak dźwięku z głośników telewizora Philips
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