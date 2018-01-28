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Produkcja zakończona
40PFT4201/12
Smukły telewizor LED Full HD
Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4100 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu Full HD z technologią Perfect Motion Rate oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.
102 cm (40")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Elegancka. Nowoczesna. Dopracowana. Precyzyjna. Niezwykle smukła forma firmy Philips. Nie powinno nikogo zaskakiwać, że coś tak smukłego wzbudza tak duże zainteresowanie, zwłaszcza, że wprowadza do wystroju pomieszczenia sporo wyrafinowania.
4.0
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
pan9nka
28/01/2018
Україна
Хороший телевізор за свою ціну
Телевізор має гарний дизайн - вигідно виглядає в будь-якому інтер'єрі. Чітке зображення з різних ракурсів. Легкість використання.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
kendzi
07/12/2017
Hrvatska
Omjer cijena kvalitet odličan
Obzirom da je cijena jako dobra, TV je odličan. Sa slikom sam zadovoljan.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Ando
24/01/2018
България
много добър продукт
Обслужва се лесно. Технически достъпен за всеки. Philips 4100 с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за нашия дом.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.