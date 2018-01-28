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Produkcja zakończona

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

40PFT4201/12

4

| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt

Smukły telewizor LED Full HD

Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4100 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu Full HD z technologią Perfect Motion Rate oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Digital Crystal Clear

Smukły telewizor LED Full HD

  • 102 cm (40")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

Dwa wejścia HDMI i funkcja Easylink stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny

Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.

Wyjątkowo smukłe linie tworzą wyrafinowany profil

Wyjątkowo smukłe linie tworzą wyrafinowany profil

Elegancka. Nowoczesna. Dopracowana. Precyzyjna. Niezwykle smukła forma firmy Philips. Nie powinno nikogo zaskakiwać, że coś tak smukłego wzbudza tak duże zainteresowanie, zwłaszcza, że wprowadza do wystroju pomieszczenia sporo wyrafinowania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

2
1

28/01/2018

Україна

Україна

Хороший телевізор за свою ціну

Телевізор має гарний дизайн - вигідно виглядає в будь-якому інтер'єрі. Чітке зображення з різних ракурсів. Легкість використання.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

07/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Omjer cijena kvalitet odličan

Obzirom da je cijena jako dobra, TV je odličan. Sa slikom sam zadovoljan.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV

24/01/2018

България

България

много добър продукт

Обслужва се лесно. Технически достъпен за всеки. Philips 4100 с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за нашия дом.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.