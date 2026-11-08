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Produkcja zakończona

5000 seriesTelewizor LED Full HD

47PFK5199/12

Telewizor LED Full HD

Każdy z domowników będzie zachwycony ostrym, wyraźnym obrazem telewizora LED Full HD z serii 5200 firmy Philips. Nowoczesna konstrukcja bez ramy i system Ambilight zapewniają jeszcze większą intensywność wrażeń podczas oglądania.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z dwustronnym systemem Ambilight

Telewizor LED Full HD

  • 119 cm (47")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Digital Crystal Clear: precyzja, którą chcesz się dzielić

Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.

Konstrukcja bez ramy: brak osłony to więcej obrazu w telewizorze

Elegancka. Minimalistyczna. Dyskretna. Konstrukcja bez ramy jest pięknie wykonana z wysokiej jakości szkła, które okala niezwykle cienka osłona z aluminium. Minimalna grubość ramy zapewnia maksimum wrażeń z oglądania.

Technologia PMR 100 Hz zapewnia płynność ruchomych obrazów

Technologia PMR 100 Hz zapewnia płynność ruchomych obrazów

Nic nie może się równać z dawką adrenaliny serwowaną podczas grania, oglądania dynamicznych wydarzeń sportowych lub filmów akcji. Dlatego ten telewizor firmy Philips jest wyposażony w technologię Perfect Motion Rate 100 Hz, która zapewnia płynność ruchomych obrazów. Ponieważ puls może czasami podskakiwać, ale obraz w telewizorze nie powinien.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Funkcje wstrzymania odtwarzania programu oraz nagrywania przez złącze USB wymagają aktualizacji oprogramowania. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można uzyskać wchodząc na stronę www.philips.com/TV i klikając zakładkę Wsparcie.

  2. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  3. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  4. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  5. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.