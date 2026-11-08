Technologia PMR 100 Hz zapewnia płynność ruchomych obrazów

Nic nie może się równać z dawką adrenaliny serwowaną podczas grania, oglądania dynamicznych wydarzeń sportowych lub filmów akcji. Dlatego ten telewizor firmy Philips jest wyposażony w technologię Perfect Motion Rate 100 Hz, która zapewnia płynność ruchomych obrazów. Ponieważ puls może czasami podskakiwać, ale obraz w telewizorze nie powinien.