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Produkcja zakończona
48PFH6300/88
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD LED
Telewizor Full HD z serii 6300 z technologią Perfect Pixel HD zapewnia płynny i żywy obraz charakteryzujący się wyrazistością i realizmem. Wysokiej jakości materiały, smukłe linie i wyjątkowe funkcje, takie jak Ambilight, sprawiają, że korzystanie z tego modelu jest jeszcze przyjemniejsze.
121 cm (48")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/C
Uwielbiasz oglądać filmy, ale wymagasz możliwie najlepszego obrazu. Perfect Natural Motion to nasza nagradzana technologia udoskonalania ruchu, która zmniejsza migotanie i zapewnia niezrównaną płynność ruchomych obrazów. Filmy są nagrywane z 24 klatkami na sekundę. Technologia PNM czterokrotnie zwiększa liczbę klatek do 100, dzięki czemu eliminuje migotanie, aby obraz był płynny i idealnie ostry.
W Twoim domu panuje przytulna atmosfera, zatem wybierz telewizor, który także tworzy ciepły i miły nastrój. Unikalna technologia Ambilight firmy Philips optycznie znacznie poszerza ekran i pozwala przenieść się w głąb akcji. Telewizor emituje na ścianę bardzo szeroką poświatę z dwóch stron ekranu. Kolory, dynamika i emocje przenoszą się poza ekran — do Twojego pokoju — i sprawiają, że oglądanie telewizji staje się niesamowitym przeżyciem.
Telewizor ma nowoczesny wygląd, który pasuje do wystroju wnętrza. Ponieważ powinien wyglądać równie dobrze wyłączony, jak włączony.
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4.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
daisy28
04/02/2016
Slovenija
Zweryfikowany kupujący
odličen
ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Andrej73
09/04/2017
Slovenija
Zweryfikowany kupujący
nič posebnega
Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.