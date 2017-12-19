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Produkcja zakończona
55PUS8602/12
Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android TV
Telewizory LED Quantum Dot z rewolucyjnej serii 8600 firmy Philips są wyposażone w niesamowitą technologię P5 i ruchomy panel głośnikowy. Wciągający, realistyczny obraz i zachwycający dźwięk to zalety, którym nie można się oprzeć. Dodatkowo imponuje doskonała jakość wykonania.
139 cm (55")
Telewizor LED 4K Ultra HD
4-rdzeniowy, 16 GB z opcją rozszerzenia
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Technologia Philips Perfect Color uwalnia realistyczne kolory o bilionach odcieni. Korzystaj z zadziwiająco szerokiego spektrum kolorów w połączeniu z naszą najbardziej wyrafinowaną metodą przetwarzania koloru. Perfect Color to połączenie 100% szerokiej gamy kolorów i przetwarzania 2,250 biliona kolorów, co zapewnia maksymalnie realistyczną jakość obrazu.
Specjalnie opracowany system audio w smukłej konstrukcji. Wsłuchaj się w niewiarygodne tony wysokie i naturalne tony średnie wydobywające się z wielu mikroprzetworników eleganckiego panelu głośnikowego. Kiedy możesz usłyszeć każdy szept, krok i skrzypnięcie podłogi, nie potrzeba zbyt wiele, aby wyobrazić sobie, jak niezwykle wyraźnie brzmi każde zderzenie, wybuch czy eksplozja. Jeśli chodzi o basy, nic nie może się równać ze strategicznie rozmieszczonymi głośnikami tylnymi zapewniającymi głębokie i bogate tony niskie. To telewizor, który brzmi równie dobrze, jak wygląda.
Sklep Google Play i galeria aplikacji Philips to sposób na wyjście poza tradycyjne programowanie telewizji — teraz czeka na Ciebie duży pakiet filmów, programów telewizyjnych, materiałów muzycznych, aplikacji i gier dostępnych przez Internet. 16 GB pamięci z możliwością rozszerzenia oznacza dużą ilość miejsca do zapisywania ulubionych treści i instalowania większej liczby aplikacji.
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5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Porucznik
19/12/2017
Polska
Super LED
Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji i urządzeń obsługujących Google Cast. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Klient i serwer MultiRoom obsługują tylko ogólnodostępne programy cyfrowe.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
Do podłączenia głośnika SoundBar oraz innych głośników i urządzeń audio potrzebne jest złącze HDMI.