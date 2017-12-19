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Produkcja zakończona

8600 seriesTelewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android

55PUS8602/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android TV

Telewizory LED Quantum Dot z rewolucyjnej serii 8600 firmy Philips są wyposażone w niesamowitą technologię P5 i ruchomy panel głośnikowy. Wciągający, realistyczny obraz i zachwycający dźwięk to zalety, którym nie można się oprzeć. Dodatkowo imponuje doskonała jakość wykonania.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z 3-stronnym systemem Ambilight

Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android TV

  • 139 cm (55")

  • Telewizor LED 4K Ultra HD

  • 4-rdzeniowy, 16 GB z opcją rozszerzenia

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Technologia Perfect Color uwalnia pełną kolorystykę

Technologia Philips Perfect Color uwalnia realistyczne kolory o bilionach odcieni. Korzystaj z zadziwiająco szerokiego spektrum kolorów w połączeniu z naszą najbardziej wyrafinowaną metodą przetwarzania koloru. Perfect Color to połączenie 100% szerokiej gamy kolorów i przetwarzania 2,250 biliona kolorów, co zapewnia maksymalnie realistyczną jakość obrazu.

Zauważalna klarowność dźwięku pozwala usłyszeć jego piękno

Specjalnie opracowany system audio w smukłej konstrukcji. Wsłuchaj się w niewiarygodne tony wysokie i naturalne tony średnie wydobywające się z wielu mikroprzetworników eleganckiego panelu głośnikowego. Kiedy możesz usłyszeć każdy szept, krok i skrzypnięcie podłogi, nie potrzeba zbyt wiele, aby wyobrazić sobie, jak niezwykle wyraźnie brzmi każde zderzenie, wybuch czy eksplozja. Jeśli chodzi o basy, nic nie może się równać ze strategicznie rozmieszczonymi głośnikami tylnymi zapewniającymi głębokie i bogate tony niskie. To telewizor, który brzmi równie dobrze, jak wygląda.

Sklep Google Play i galeria aplikacji Philips — przekrocz horyzont zwykłej telewizji

Sklep Google Play i galeria aplikacji Philips — przekrocz horyzont zwykłej telewizji

Sklep Google Play i galeria aplikacji Philips to sposób na wyjście poza tradycyjne programowanie telewizji — teraz czeka na Ciebie duży pakiet filmów, programów telewizyjnych, materiałów muzycznych, aplikacji i gier dostępnych przez Internet. 16 GB pamięci z możliwością rozszerzenia oznacza dużą ilość miejsca do zapisywania ulubionych treści i instalowania większej liczby aplikacji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

19/12/2017

Polska

Polska

Super LED

Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.

  3. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  4. Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.

  5. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  6. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  7. Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji i urządzeń obsługujących Google Cast. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.

  8. Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.

  10. Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.

  11. Klient i serwer MultiRoom obsługują tylko ogólnodostępne programy cyfrowe.

  12. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

  13. Do podłączenia głośnika SoundBar oraz innych głośników i urządzeń audio potrzebne jest złącze HDMI.