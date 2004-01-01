Wyszukiwane terminy

      Signage Solutions EcoDesign

      65BDL3650QE/02

      Ten przyjazny dla środowiska wyświetlacz cyfrowy 4K Ultra HD pozwala zwrócić uwagę odbiorców. Zapewnia bezkompromisową jakość 4K UHD przy o połowę niższym poborze mocy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku modelami dzięki najnowszej technologii PPDS EcoDesign.

      Lepsza jakość wyświetlanego obrazu

      Wyświetlacz Ecodesign 18/7

      • 165 cm (65")
      • Bezpośrednie podświetlenie LED
      • Ultra HD

      Opakowanie pochodzące w 100% z recyklingu i nadające się do ponownego recyklingu

      Zaprojektowany z wykorzystaniem procesów produkcyjnych, cech fizycznych, materiałów, opakowań i wbudowanego oprogramowania, które są bardziej przyjazne dla środowiska i zapewniają lepszą efektywność energetyczną, wyświetlacz Philips Signage 3650 EcoDesign został zaprojektowany tak, aby działał zużywając mniej niż połowę energii swoich odpowiedników, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej niezrównanej wydajności.

      Procesor Android SoC: aplikacje natywne i internetowe

      Zasilane przez naszą platformę Android 10 SoC, te ciężko pracujące profesjonalne wyświetlacze są zoptymalizowane pod kątem natywnych aplikacji na Androida. Aplikacje internetowe można też instalować bezpośrednio na wyświetlaczu. Wyświetlacze są elastyczne i bezpieczne, dzięki czemu specyfikacje wyświetlaczy pozostają aktualne przez dłuższy czas.

      Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury

      Nawiąż połączenie i kontroluj treści za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Korzystając z przeglądarki opartej na Chromium, projektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. Wyświetlaj materiały zarówno w poziomie, jak i w pionie, w rozdzielczości Full HD. Wystarczy podłączyć monitor do Internetu za pośrednictwem opcjonalnego modułu CRD22 Wi–Fi lub przez sieć LAN i korzystać ze swoich list odtwarzania.

      Certyfikat EPEAT Gold Climate+

      Urządzenie Philips Signage 3650 EcoDesign zostało wyróżnione i zatwierdzone przez EPEAT certyfikatem ekologicznym Gold Climate+, dzięki czemu spełnia rygorystyczne kryteria określone przez wiodący na świecie system oznakowania ekologicznego dla elektroniki.

      Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

      FailOver to rewolucyjna technologia, która jest niezbędna w wymagających zastosowaniach komercyjnych i umożliwia automatyczne odtwarzanie kopii zapasowych na ekranie w mało prawdopodobnym przypadku awarii źródła sygnału lub aplikacji. Wystarczy wybrać podstawowe połączenie wejściowe i połączenie FailOver, aby uzyskać natychmiastową ochronę treści.

      Opcjonalna funkcja Interact umożliwiająca bezprzewodowe udostępnianie ekranu

      Bezprzewodowo udostępnij ekran za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi, aby natychmiastowo i bezpiecznie połączyć urządzenia lub użyj naszego opcjonalnego klucza sprzętowego HDMI Interact, aby bezpośrednio przesyłać obraz na ekranie bez łączenia się z zabezpieczoną siecią.

      Philips z obsługą Wave do zdalnego zarządzania

      Odblokuj moc, wszechstronność i inteligencję w wyświetlaczach Philips Signage 3650 EcoDesign zdalnie za pomocą Wave. Ta ewolucyjna platforma w chmurze zapewnia pełną kontrolę, dzięki uproszczonej instalacji i konfiguracji, monitorowaniu i sterowaniu wyświetlaczami, aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zarządzaniu listami odtwarzania i ustawianiu harmonogramów zasilania. Oszczędność czasu, energii i wpływu na środowisko.

      Łączność Wi-Fi i Bluetooth 5.2 za pośrednictwem opcjonalnego modułu

      Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB lub z pamięci wewnętrznej. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        163.9  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        64.5  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Rozmiar plamki
        0,372 x 0,372 mm
        Optymalna rozdzielczość
        3840 x 2160 przy 60 Hz
        Jasność
        350  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        1,06 miliarda
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        1200:1
        Dynamiczny współczynnik kontrastu
        500 000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        8  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Kompensacja ruchu bez przeplotu
        • Skanowanie progresywne
        • Dynamiczna poprawa kontrastu
        Technologia panelu
        IPS
        System operacyjny
        Android 10
        Opary
        25%

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Wejście wideo
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Wejście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Inne połączenia
        microSD
        Zdalne sterowanie
        • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
        • IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
        • RJ45
        Opcjonalna obsługa Wi-Fi
        Klucz sprzętowy Wi-Fi CRD22

      • Udogodnienia

        Orientacja
        • Pozioma (18/7)
        • Portret (18/7)
        Efekt mozaiki
        Do 15 x 15
        Kontrola klawiatury
        • Ukryta
        • Blokowany
        Sygnał zdalnego sterowania
        Blokowany
        Pętla sygnału
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Łatwa instalacja
        Funkcjonalna komora
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Sterowanie przez sieć
        • RS232
        • RJ45

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 10 W RMS

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V~, 50/60 Hz
        Pobór mocy (typowy)
        86  W
        Zużycie (maks.)
        133 W
        Pobór mocy w trybie gotowości
        <0,5 W
        Funkcje oszczędzania energii
        Smart Power
        Klasa energetyczna
        C

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 1152 x 864,75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 3840 x 2160, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz ,60 Hz
        Formaty wideo
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        1462,3  mm
        Waga produktu
        28,5  kg
        Wysokość urządzenia
        837,3  mm
        Głębokość urządzenia
        68,9 mm (D@uchwyt ścienny) / 89,9 (D@uchwyt)  mm
        Szerokość urządzenia (w calach)
        57,57  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        32.96  cali
        Uchwyt ścienny
        400 x 400 mm, M8
        Głębokość urządzenia (w calach)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  cali
        Szerokość ramki
        14,9 mm (nawet ramka)
        Waga produktu (funty)
        62,83  lb

      • Warunki eksploatacji

        Wysokość
        Od 0 do 3000 m
        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 0 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        30 000  godziny
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 60  °C
        Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
        20–80% RH (bez skraplania)
        Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]
        5–95% RH (bez skraplania)

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzanie wideo przez złącze USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Wewnętrzny odtwarzacz

        Procesor
        Quad Core Cortex A55
        Procesor graficzny
        G52 MC1
        Pamięć
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1)
        • Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
        • Logo Philips (x1)
        • Pokrywa gniazda USB (x1)
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Pokrywa przełącznika sieciowego
        • Zaczep na kabel (x2)
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Przewód RS232

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • chiński uproszczony
        • Język chiński tradycyjny
        • Język angielski
        • Język francuski
        • Język niemiecki
        • Język włoski
        • Język polski
        • rosyjski
        • Język hiszpański
        • Język turecki
        • Język japoński
        • arabski
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja
        Certyfikaty
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, klasa A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • RoHS

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

