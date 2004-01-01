Wyszukiwane terminy
65BDL3650QE/02
Lepsza jakość wyświetlanego obrazu
Ten przyjazny dla środowiska wyświetlacz cyfrowy 4K Ultra HD pozwala zwrócić uwagę odbiorców. Zapewnia bezkompromisową jakość 4K UHD przy o połowę niższym poborze mocy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku modelami dzięki najnowszej technologii PPDS EcoDesign.
EcoDesign
Zaprojektowany z wykorzystaniem procesów produkcyjnych, cech fizycznych, materiałów, opakowań i wbudowanego oprogramowania, które są bardziej przyjazne dla środowiska i zapewniają lepszą efektywność energetyczną, wyświetlacz Philips Signage 3650 EcoDesign został zaprojektowany tak, aby działał zużywając mniej niż połowę energii swoich odpowiedników, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej niezrównanej wydajności.
Zasilane przez naszą platformę Android 10 SoC, te ciężko pracujące profesjonalne wyświetlacze są zoptymalizowane pod kątem natywnych aplikacji na Androida. Aplikacje internetowe można też instalować bezpośrednio na wyświetlaczu. Wyświetlacze są elastyczne i bezpieczne, dzięki czemu specyfikacje wyświetlaczy pozostają aktualne przez dłuższy czas.
Nawiąż połączenie i kontroluj treści za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Korzystając z przeglądarki opartej na Chromium, projektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. Wyświetlaj materiały zarówno w poziomie, jak i w pionie, w rozdzielczości Full HD. Wystarczy podłączyć monitor do Internetu za pośrednictwem opcjonalnego modułu CRD22 Wi–Fi lub przez sieć LAN i korzystać ze swoich list odtwarzania.
Urządzenie Philips Signage 3650 EcoDesign zostało wyróżnione i zatwierdzone przez EPEAT certyfikatem ekologicznym Gold Climate+, dzięki czemu spełnia rygorystyczne kryteria określone przez wiodący na świecie system oznakowania ekologicznego dla elektroniki.
FailOver to rewolucyjna technologia, która jest niezbędna w wymagających zastosowaniach komercyjnych i umożliwia automatyczne odtwarzanie kopii zapasowych na ekranie w mało prawdopodobnym przypadku awarii źródła sygnału lub aplikacji. Wystarczy wybrać podstawowe połączenie wejściowe i połączenie FailOver, aby uzyskać natychmiastową ochronę treści.
Bezprzewodowo udostępnij ekran za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi, aby natychmiastowo i bezpiecznie połączyć urządzenia lub użyj naszego opcjonalnego klucza sprzętowego HDMI Interact, aby bezpośrednio przesyłać obraz na ekranie bez łączenia się z zabezpieczoną siecią.
Odblokuj moc, wszechstronność i inteligencję w wyświetlaczach Philips Signage 3650 EcoDesign zdalnie za pomocą Wave. Ta ewolucyjna platforma w chmurze zapewnia pełną kontrolę, dzięki uproszczonej instalacji i konfiguracji, monitorowaniu i sterowaniu wyświetlaczami, aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zarządzaniu listami odtwarzania i ustawianiu harmonogramów zasilania. Oszczędność czasu, energii i wpływu na środowisko.
Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB lub z pamięci wewnętrznej. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.
