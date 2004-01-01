Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury

Nawiąż połączenie i kontroluj treści za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Korzystając z przeglądarki opartej na Chromium, projektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. Wyświetlaj materiały zarówno w poziomie, jak i w pionie, w rozdzielczości Full HD. Wystarczy podłączyć monitor do Internetu za pośrednictwem opcjonalnego modułu CRD22 Wi–Fi lub przez sieć LAN i korzystać ze swoich list odtwarzania.