      Signage Solutions Monitor Q-Line

      65BDL3650Q/02

      Wyróżnij się z tłumu!

      Informuj i przyciągaj uwagę dzięki monitorowi cyfrowemu 4K Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne, łatwe w instalacji rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych z systemem Android jest gotowe do zdalnego zarządzania Wave, zapewniając pełną kontrolę w dowolnym miejscu i czasie.

      Wyróżnij się z tłumu!

      Wszechstronny i łatwy w konfiguracji wyświetlacz 18/7

      • 165 cm (65")
      • Bezpośrednie podświetlenie LED
      • Ultra HD

      Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury

      Nawiąż połączenie i kontroluj treści za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Korzystając z przeglądarki opartej na Chromium, projektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. Wyświetlaj materiały zarówno w poziomie, jak i w pionie, w rozdzielczości Full HD. Wystarczy podłączyć monitor do Internetu za pośrednictwem Wi-Fi lub przewodu RJ45 i korzystać ze swoich list odtwarzania.

      FailOver: gwarantujemy, że Twój monitor nigdy nie zgaśnie

      FailOver to rewolucyjna technologia, która jest niezbędna w wymagających zastosowaniach komercyjnych i umożliwia automatyczne odtwarzanie kopii zapasowych na ekranie w mało prawdopodobnym przypadku awarii źródła sygnału lub aplikacji. Wystarczy wybrać podstawowe połączenie wejściowe i połączenie FailOver, aby uzyskać natychmiastową ochronę treści.

      Łatwe planowanie zawartości z pamięci USB lub pamięci wewnętrznej

      Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB lub z pamięci wewnętrznej. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

      Opcjonalna funkcja Interact umożliwiająca bezprzewodowe udostępnianie ekranu

      Bezprzewodowo udostępnij ekran za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi, aby natychmiastowo i bezpiecznie połączyć urządzenia lub użyj naszego opcjonalnego klucza sprzętowego HDMI Interact, aby bezpośrednio przesyłać obraz na ekranie bez łączenia się z zabezpieczoną siecią.

      Procesor Android SoC: aplikacje natywne i internetowe

      Zasilane przez naszą platformę Android 10 SoC, te ciężko pracujące profesjonalne wyświetlacze Philips są zoptymalizowane pod kątem natywnych aplikacji na Androida. Aplikacje internetowe można też instalować bezpośrednio na wyświetlaczu. Wyświetlacze są elastyczne i bezpieczne, dzięki czemu specyfikacje wyświetlaczy pozostają aktualne przez dłuższy czas.

      Wypróbuj platformę Wave, aby uzyskać rewolucyjne rezultaty

      Odblokuj moc, wszechstronność i inteligencję w wyświetlaczach Philips Q-Line zdalnie za pomocą Wave. Ta ewolucyjna platforma w chmurze zapewnia pełną kontrolę, dzięki uproszczonej instalacji i konfiguracji, monitorowaniu i sterowaniu wyświetlaczami, aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zarządzaniu listami odtwarzania i ustawianiu harmonogramów zasilania. Oszczędność czasu, energii i wpływu na środowisko.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        163.9  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        64.5  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Rozmiar plamki
        0,372 x 0,372 mm
        Optymalna rozdzielczość
        3840 x 2160 przy 60 Hz
        Jasność
        400  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        1,07 miliarda
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        1200:1
        Dynamiczny współczynnik kontrastu
        500 000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        8  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Skanowanie progresywne
        • Dynamiczna poprawa kontrastu
        Technologia panelu
        ADS
        System operacyjny
        Android 10
        Opary
        25%

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Wejście wideo
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Wejście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Inne połączenia
        • microSD
        • OPS
        Zdalne sterowanie
        • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
        • IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
        • RJ45

      • Udogodnienia

        Orientacja
        • Pozioma (18/7)
        • Portret (18/7)
        Efekt mozaiki
        Do 3 x 3
        Kontrola klawiatury
        • Ukryta
        • Blokowany
        Sygnał zdalnego sterowania
        Blokowany
        Pętla sygnału
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Łatwa instalacja
        Funkcjonalna komora
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Sterowanie przez sieć
        • RS232
        • RJ45

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 10 W RMS

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V~, 50/60 Hz
        Pobór mocy (typowy)
        134  W
        Pobór mocy w trybie gotowości
        <0,5 W
        Funkcje oszczędzania energii
        Smart Power
        Klasa energetyczna
        G

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1152 x 864,75 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1680 x1050, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        Formaty wideo
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 2160p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        1462,3  mm
        Waga produktu
        28,5  kg
        Wysokość urządzenia
        837,3  mm
        Głębokość urządzenia
        68,9 mm (D@uchwyt ścienny) / 89,9 (D@uchwyt)  mm
        Szerokość urządzenia (w calach)
        57,57  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        32.96  cali
        Uchwyt ścienny
        400 mm x 400 mm, M8
        Głębokość urządzenia (w calach)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  cali
        Szerokość ramki
        14,9 mm (nawet ramka)
        Waga produktu (funty)
        62,83  lb

      • Warunki eksploatacji

        Wysokość
        Od 0 do 3000 m
        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 0 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        50 000  godziny
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 60  °C
        Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
        20–80% RH (bez skraplania)
        Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]
        5–95% RH (bez skraplania)

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzanie wideo przez złącze USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Wewnętrzny odtwarzacz

        Procesor
        Quad Core Cortex A55
        Procesor graficzny
        G52 MC1
        Pamięć
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1)
        • Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
        • Logo Philips (x1)
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Pokrywa przełącznika sieciowego
        • Zaczep na kabel (x2)
        • Przewód HDMI (1,8 m) (x1)
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA
        • Przewód RS232
        • Pokrywa gniazda USB (x1)

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • chiński uproszczony
        • Język chiński tradycyjny
        • Język angielski
        • Język francuski
        • Język niemiecki
        • Język włoski
        • Język polski
        • rosyjski
        • Język hiszpański
        • Język turecki
        • Język japoński
        • arabski
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja
        Certyfikaty
        • CE
        • CB
        • FCC, klasa A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

