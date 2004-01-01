Wyszukiwane terminy
65BDL3650Q/02
Wyróżnij się z tłumu!
Informuj i przyciągaj uwagę dzięki monitorowi cyfrowemu 4K Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne, łatwe w instalacji rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych z systemem Android jest gotowe do zdalnego zarządzania Wave, zapewniając pełną kontrolę w dowolnym miejscu i czasie.
Monitor Q-Line
Nawiąż połączenie i kontroluj treści za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Korzystając z przeglądarki opartej na Chromium, projektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. Wyświetlaj materiały zarówno w poziomie, jak i w pionie, w rozdzielczości Full HD. Wystarczy podłączyć monitor do Internetu za pośrednictwem Wi-Fi lub przewodu RJ45 i korzystać ze swoich list odtwarzania.
FailOver to rewolucyjna technologia, która jest niezbędna w wymagających zastosowaniach komercyjnych i umożliwia automatyczne odtwarzanie kopii zapasowych na ekranie w mało prawdopodobnym przypadku awarii źródła sygnału lub aplikacji. Wystarczy wybrać podstawowe połączenie wejściowe i połączenie FailOver, aby uzyskać natychmiastową ochronę treści.
Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB lub z pamięci wewnętrznej. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.
Bezprzewodowo udostępnij ekran za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi, aby natychmiastowo i bezpiecznie połączyć urządzenia lub użyj naszego opcjonalnego klucza sprzętowego HDMI Interact, aby bezpośrednio przesyłać obraz na ekranie bez łączenia się z zabezpieczoną siecią.
Zasilane przez naszą platformę Android 10 SoC, te ciężko pracujące profesjonalne wyświetlacze Philips są zoptymalizowane pod kątem natywnych aplikacji na Androida. Aplikacje internetowe można też instalować bezpośrednio na wyświetlaczu. Wyświetlacze są elastyczne i bezpieczne, dzięki czemu specyfikacje wyświetlaczy pozostają aktualne przez dłuższy czas.
Odblokuj moc, wszechstronność i inteligencję w wyświetlaczach Philips Q-Line zdalnie za pomocą Wave. Ta ewolucyjna platforma w chmurze zapewnia pełną kontrolę, dzięki uproszczonej instalacji i konfiguracji, monitorowaniu i sterowaniu wyświetlaczami, aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zarządzaniu listami odtwarzania i ustawianiu harmonogramów zasilania. Oszczędność czasu, energii i wpływu na środowisko.
Obraz/wyświetlacz
Łączność WiFi
Udogodnienia
Dźwięk
Moc
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Wymiary
Warunki eksploatacji
Zastosowania multimedialne
Wewnętrzny odtwarzacz
Akcesoria
Różne
