Dostęp do aplikacji i multimediów ze sklepu Google Play Store

Pełny dostęp do całego sklepu Google Play ułatwia dodawanie aplikacji, gier, muzyki, filmów i innych materiałów do profesjonalnego telewizora Philips. Do katalogu dodawane są codziennie nowe narzędzia biznesowe i dodatkowe opcje rozrywki, dzięki czemu zawsze masz dostęp do najnowszych aplikacji.