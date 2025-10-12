Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.