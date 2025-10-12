ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

Produkcja zakończona

Visionżarówka samochodowa

9006PRB1

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
Żarówki samochodowe Vision: widoczność nawet o 30% lepsza w porównaniu ze standardową żarówką. Doskonała wydajność wiązki światła w bardzo konkurencyjnej cenie w stosunku do jakości oryginalnego wyposażenia. Większe bezpieczeństwo i wygoda.
Poznaj wszystkie korzyści

Do 30% większa widoczność w porównaniu ze standardową żarówką

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

  • Rodzaj źródła światła: HB4

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 1

  • 12 V, 55 W

Żarówki Vision emitują 30% więcej światła niż standardowe żarówki halogenowe

Nasze rozwiązania oświetleniowe zapewniają silną i precyzyjną wiązkę światła o maksymalnym strumieniu świetlnym. Żarówki Vision emitują dłuższą wiązkę światła, zapewniając większe bezpieczeństwo i komfort. Nasza firma niezmiennie tworzy najlepsze, najbardziej wydajne rozwiązania oświetleniowe, ponieważ wiemy, że mogą one uratować komuś życie.

Bezpieczeństwo na drodze zależy w głównej mierze od widoczności Twojej i innych

Oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, a zarazem stanowi podstawowy i jedyny element układu bezpieczeństwa, który naprawdę pomaga zapobiegać wypadkom. W celu zapobiegania wypadkom, firma Philips promuje aktywne bezpieczeństwo poprzez zapewnienie zwiększonej, ogólnej widoczności oraz lepsze oświetlenie drogi.

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie