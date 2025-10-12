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Produkcja zakończona
9006PRB1
Rodzaj źródła światła: HB4
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 55 W
Nasze rozwiązania oświetleniowe zapewniają silną i precyzyjną wiązkę światła o maksymalnym strumieniu świetlnym. Żarówki Vision emitują dłuższą wiązkę światła, zapewniając większe bezpieczeństwo i komfort. Nasza firma niezmiennie tworzy najlepsze, najbardziej wydajne rozwiązania oświetleniowe, ponieważ wiemy, że mogą one uratować komuś życie.
Oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, a zarazem stanowi podstawowy i jedyny element układu bezpieczeństwa, który naprawdę pomaga zapobiegać wypadkom. W celu zapobiegania wypadkom, firma Philips promuje aktywne bezpieczeństwo poprzez zapewnienie zwiększonej, ogólnej widoczności oraz lepsze oświetlenie drogi.
Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.
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