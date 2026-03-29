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  • Ciesz się wydajnością w nowym, ekstremalnym wydaniu
  • Ciesz się wydajnością w nowym, ekstremalnym wydaniu
  • Ciesz się wydajnością w nowym, ekstremalnym wydaniu
  • Ciesz się wydajnością w nowym, ekstremalnym wydaniu
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Produkcja zakończona

X-tremeVision G-forceOdporność na wibracje o sile do 10 G

9006XVGB1

4.3
| (31) Opinie
Ciesz się wydajnością w nowym, ekstremalnym wydaniu
Philips X-tremeVision G-force HB4 to jedne z najjaśniejszych żarówek samochodowych dostępnych na rynku. Przewyższają osiągami większość innych żarówek samochodowych, zapewniając do 130% większą jasność oraz imponującą długość wiązki światła. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej i podróżujesz bezpieczniej.
Poznaj wszystkie korzyści

Światło jaśniejsze do 130%

Ciesz się wydajnością w nowym, ekstremalnym wydaniu

  • Rodzaj źródła światła: HB4

  • 12 V, 51 W

  • Przetestowana odporność na wibracje o sile do 10 G

  • Nawet o 130% jaśniejsze światło

  • Liczba źródeł światła: 1

Patrz dalej i reaguj szybciej dzięki jasności większej nawet do 130%

Doskonałe oświetlenie jest szczególnie ważne w przypadku większych odległości wynoszących 75–100 metrów od pojazdu. Żarówki Philips X-tremeVision G-force poprawiają widoczność, zapewniając światło jaśniejsze nawet o 130% w porównaniu do zwykłych żarówek samochodowych. Dzięki temu możesz rozpoznawać przeszkody i potencjalne zagrożenia szybciej niż w przypadku zastosowania większości innych żarówek halogenowych.

Jedno z najjaśniejszych źródeł światła zapewniające doskonałą wydajność

Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips X-tremeVision G-force stanowią kolejny rewolucyjny krok w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Zaprojektowano je z myślą o doskonałej widoczności i maksymalnej wydajności.

Znacznie bielsze światło wpływa na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy

Jasne, białe światło o barwie do 3350 kelwinów jest znacznie bielsze od światła emitowanego przez standardowe żarówki samochodowe. Opatentowana technologia Philips Gradient Coating pozwala uzyskać mocniejsze światło, dzięki czemu można cieszyć się jaśniejszym oświetleniem oraz większym komfortem podczas jazdy nocą.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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