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Produkcja zakończona
9006XVGB1
Rodzaj źródła światła: HB4
12 V, 51 W
Przetestowana odporność na wibracje o sile do 10 G
Nawet o 130% jaśniejsze światło
Liczba źródeł światła: 1
Doskonałe oświetlenie jest szczególnie ważne w przypadku większych odległości wynoszących 75–100 metrów od pojazdu. Żarówki Philips X-tremeVision G-force poprawiają widoczność, zapewniając światło jaśniejsze nawet o 130% w porównaniu do zwykłych żarówek samochodowych. Dzięki temu możesz rozpoznawać przeszkody i potencjalne zagrożenia szybciej niż w przypadku zastosowania większości innych żarówek halogenowych.
Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips X-tremeVision G-force stanowią kolejny rewolucyjny krok w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Zaprojektowano je z myślą o doskonałej widoczności i maksymalnej wydajności.
Jasne, białe światło o barwie do 3350 kelwinów jest znacznie bielsze od światła emitowanego przez standardowe żarówki samochodowe. Opatentowana technologia Philips Gradient Coating pozwala uzyskać mocniejsze światło, dzięki czemu można cieszyć się jaśniejszym oświetleniem oraz większym komfortem podczas jazdy nocą.
4.3
z 5
31
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa