Niskie zużycie energii

Dzięki energooszczędnej konstrukcji zużywa maksymalnie 42 W do oczyszczania i nawilżania powietrza. czyli mniej niż tradycyjna żarówka. W trybie automatycznym silnik pracuje wyłącznie wtedy, gdy jest to potrzebne, co wydłuża żywotność filtra i oszczędza energię.