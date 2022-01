Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji

Od muzyki po najnowsze wiadomości — to cyfrowe radio jest Twoją przepustką do bardziej komfortowego słuchania. Tuner DAB+ zapewnia wyraźny odbiór bez zakłóceń, a dodatkową zaletą jest możliwość zaprogramowania do 20 ulubionych stacji radiowych. Naciśnij przycisk dynamicznego wzmocnienia basów, aby wypełnić niskie tony przy dowolnym poziomie głośności.