Opcjonalne gniazdo OPS pozwala uzyskać rozwiązanie typu „wszystko w jednym”

Zmień monitor w kompletne cyfrowe rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych i stwórz sieć monitorów — połączoną, inteligentną i bezpieczną. Open Pluggable Specification (OPS) jest standardem branżowym — do tego gniazda można podłączyć zgodny odtwarzacz multimedialny. To bezprzewodowe rozwiązanie umożliwia instalowanie, użytkowanie i konserwację sprzętu, gdy zachodzi taka potrzeba.