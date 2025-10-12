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Uchwyt do montażu urządzeń klienckich

BS4B1927B/00

Więcej miejsca na biurku

Podstawka do urządzeń klienckich pozwala zamontować klienty PC na podstawie SmartErgoBase monitora firmy Philips, co zapewni więcej miejsca na biurku. To proste, uniwersalne rozwiązanie umożliwia tworzenie konfiguracji typu All-in-One i zwiększenie wydajności pracy.

Poznaj wszystkie korzyści

Więcej miejsca na biurku

  • do podstawy Philips SmartErgoBase

Uniwersalny wzorzec mocowania VESA — 100 mm

Otwory montażowe odpowiadające standardowi branżowemu VESA gwarantują zgodność mocowania z większością komputerów stacjonarnych i cienkich klientów.

Proste rozwiązanie typu All-in-One

Ten prosty uchwyt do urządzeń klienckich stanowi ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwia stworzenie konfiguracji typu All-in-One bez bałaganu. To rozwiązanie pozwoli w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń.

Łatwa konfiguracja i obsługa

Wspornik do montażu na kliencie pasuje bezpośrednio do podstawy SmartErgoBase nagradzanych, komercyjnych monitorów dotykowych Philips, co ułatwia montaż na komputerze PC i na komputerze typu Thin Client.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie