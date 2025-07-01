Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Szybkie i precyzyjne przycinanie Szybkie i precyzyjne przycinanie Szybkie i precyzyjne przycinanie

      Trymer do brody seria 3000 Pielęgnacja brody dzięki zaokrąglonym ostrzom

      BT3617/15

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Szybkie i precyzyjne przycinanie

      Szybkość i wygoda za każdym razem. Nasze zaokrąglone końcówki zapewniają delikatne strzyżenie, a samoostrzące się ostrza przyspieszają przycinanie, ponieważ nie wymagają powtarzania ruchów. Dodatkowo, dzięki 20 ustawieniom długości, uzyskasz precyzję, jakiej potrzebujesz.

      Zobacz wszystkie korzyści
      Wybierz opcję płatności

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Trymery do brody
      Bezpłatna dostawa dla wszystkich zamówień

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Zobacz wszystko
      Ten produkt
      Trymer do brody seria 3000
      - {discount-value}

      Trymer do brody seria 3000

      Pielęgnacja brody dzięki zaokrąglonym ostrzom

      łącznie

      recurring payment

      Szybkie i precyzyjne przycinanie

      Dla równomiernych i delikatnych rezultatów

      • Ostrza z zaokrąglonymi końcówkami
      • 20 ustawień długości
      • Ustawienia dł. z dokładnością 0,5 mm
      • 100-procentowa wodoodporność
      • Do 60 minut pracy na jednym ładowaniu
      Zaprojektowany dla wygodniejszej pielęgnacji

      Zaprojektowany dla wygodniejszej pielęgnacji

      Samoostrzące się ostrza z zaokrąglonymi końcówkami zostały zaprojektowane tak, aby były delikatne dla skóry, zapewniając bardziej komfortowe przycinanie, a jednocześnie pozostawały tak ostre jak pierwszego dnia bez konieczności stosowania oleju do ostrzy. Niekorodujące ostrza ułatwiają również czyszczenie.

      Kształtuj brodę z precyzją, której potrzebujesz

      Kształtuj brodę z precyzją, której potrzebujesz

      Precyzyjne pokrętło trymera zapewnia 20 ustawień długości co 0,5 mm, pomagając w precyzyjnym kształtowaniu zarostu.

      Wydajne i równomierne przycinanie dla idealnego wyglądu

      Wydajne i równomierne przycinanie dla idealnego wyglądu

      Zaawansowane grzebienie Lift& Trim unoszą włosy w kierunku ostrza, wychwytując je przy każdym przejściu oraz zapewniając wydajne i równomierne przycinanie.

      Prostsza rutyna dzięki łatwemu czyszczeniu

      Prostsza rutyna dzięki łatwemu czyszczeniu

      Ponieważ trymer w całości nadaje się do mycia wodą, wystarczy opłukać go pod kranem.

      Większa kontrola i wygoda podczas trymowania

      Większa kontrola i wygoda podczas trymowania

      Dzięki ergonomicznemu uchwytowi z technologią Fine Line urządzenie jest łatwe w trzymaniu, zapewniając komfort i kontrolę, których potrzebujesz, aby udoskonalić swój wygląd.

      Stała, wysoka wydajność od początku do końca

      Stała, wysoka wydajność od początku do końca

      Wytrzymały akumulator litowy zapewnia do 60 minut czasu pracy.

      Bądź świadomy każdego strzyżenia

      Bądź świadomy każdego strzyżenia

      Wskaźnik świetlny informuje użytkownika o stanie naładowania akumulatora i jego pełnym naładowaniu, dzięki czemu jest on zawsze gotowy do następnej sesji strzyżenia.

      Specyfikacja techniczna

      • Akcesoria

        Udogodnienia
        • USB-A (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu)
        • Szczoteczka do czyszczenia

      • Moc

        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy
        Ładowanie
        • 4 godz.
        • Ładowanie USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Czas pracy
        60 min
        Stan akumulatora
        Wskaźnik ładowania
        Użytkowanie
        Sieć bezprzewodowa

      • Konstrukcja

        Rączka
        Ergonomiczny uchwyt
        Wykończenie
        Ciemnoszary

      • Serwis

        Gwarancja
        Do 5 lat*

      • Łatwość użytkowania

        Nie wymaga konserwacji
        Brak konieczności stosowania oleju do ostrzy
        Odporność na wodę
        Na mokro i na sucho

      • Podsumowanie

        Obszar ciała
        Broda
        Narzędzia i akcesoria
        2
        Ustawienia długości
        0,5–10 mm
        Poziomy precyzji
        20
        Rozwiązanie
        Przycinanie

      • Narzędzia do stylizacji

        Ostrze do przycinania
        Samoostrzące się ostrza

      • Nasadki grzebieniowe

        Broda
        Nasadka do krótkich włosów 0,5–10 mm

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
      Clippin

      Znajdź części zamienne i akcesoria

      Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

      Akcesoria

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • Po rejestracji na stronie philips.com w ciągu 90 dni od zakupu

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.