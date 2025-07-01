Wyszukiwane terminy
BT3617/15
Szybkie i precyzyjne przycinanie
Szybkość i wygoda za każdym razem. Nasze zaokrąglone końcówki zapewniają delikatne strzyżenie, a samoostrzące się ostrza przyspieszają przycinanie, ponieważ nie wymagają powtarzania ruchów. Dodatkowo, dzięki 20 ustawieniom długości, uzyskasz precyzję, jakiej potrzebujesz.Zobacz wszystkie korzyści
Pielęgnacja brody dzięki zaokrąglonym ostrzom
Samoostrzące się ostrza z zaokrąglonymi końcówkami zostały zaprojektowane tak, aby były delikatne dla skóry, zapewniając bardziej komfortowe przycinanie, a jednocześnie pozostawały tak ostre jak pierwszego dnia bez konieczności stosowania oleju do ostrzy. Niekorodujące ostrza ułatwiają również czyszczenie.
Precyzyjne pokrętło trymera zapewnia 20 ustawień długości co 0,5 mm, pomagając w precyzyjnym kształtowaniu zarostu.
Zaawansowane grzebienie Lift& Trim unoszą włosy w kierunku ostrza, wychwytując je przy każdym przejściu oraz zapewniając wydajne i równomierne przycinanie.
Ponieważ trymer w całości nadaje się do mycia wodą, wystarczy opłukać go pod kranem.
Dzięki ergonomicznemu uchwytowi z technologią Fine Line urządzenie jest łatwe w trzymaniu, zapewniając komfort i kontrolę, których potrzebujesz, aby udoskonalić swój wygląd.
Wytrzymały akumulator litowy zapewnia do 60 minut czasu pracy.
Wskaźnik świetlny informuje użytkownika o stanie naładowania akumulatora i jego pełnym naładowaniu, dzięki czemu jest on zawsze gotowy do następnej sesji strzyżenia.
