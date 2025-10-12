Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
CRP728
Dzbanek do kawy
Ten dzbanek zbiera kawę przygotowaną za pomocą ekspresu do kawy. Gwarantuje zachowanie smaku i odpowiedniej temperatury kawy. Jest zgodny z ekspresami Philips Grind & Brew.
Grind & Brew
Czarny
10 filiżanek
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.
Opinie