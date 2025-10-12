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  • Standard Product Photo Philips Coffee jug CRP728
  • Standard Product Photo Philips Coffee jug CRP728

Dzbanek do kawy

CRP728

Dzbanek do kawy

Ten dzbanek zbiera kawę przygotowaną za pomocą ekspresu do kawy. Gwarantuje zachowanie smaku i odpowiedniej temperatury kawy. Jest zgodny z ekspresami Philips Grind & Brew.

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Dzbanek do kawy

  • Grind & Brew

  • Czarny

  • 10 filiżanek

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Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie