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Dzbanek do kawy

CRP728

Dzbanek do kawy

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Instrukcje oraz dokumentacja

Ten dzbanek zbiera kawę przygotowaną za pomocą ekspresu do kawy. Gwarantuje zachowanie smaku i odpowiedniej temperatury kawy. Jest zgodny z ekspresami Philips Grind & Brew.

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  • 8 April 2026

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