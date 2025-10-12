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Produkcja zakończona

Głośniki kina domowego Zenit

CSS5530G/12

Zachwyć się wyglądem i charakterem zestawu Zenit

Przekonaj się, na czym polega prawdziwa prostota z głośnikami kina domowego Philips Zenit. Delektuj się naturalnym, zrównoważonym dźwiękiem płynącym z zestawu wykonanego z nowoczesnych, oryginalnych materiałów. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania przewodami i tylnym głośnikom bezprzewodowym przeżyjesz wyjątkowe chwile bez bałaganu.

Poznaj wszystkie korzyści

Bez kłopotów z przewodami i bałaganem

Zachwyć się wyglądem i charakterem zestawu Zenit

  • 5.1, bezprzew. tylne głośn. i subwoofer

  • Bluetooth® i NFC

  • HDMI 4K-2K

Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC

Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC

Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Inteligentny system zarządzania przewodami pozwala uporządkować przewody w pomieszczeniu

Intuicyjna konfiguracja dzięki bezprzewodowym tylnym głośnikom i subwooferowi

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie