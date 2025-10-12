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Produkcja zakończona
CSS5530G/12
Zachwyć się wyglądem i charakterem zestawu Zenit
Przekonaj się, na czym polega prawdziwa prostota z głośnikami kina domowego Philips Zenit. Delektuj się naturalnym, zrównoważonym dźwiękiem płynącym z zestawu wykonanego z nowoczesnych, oryginalnych materiałów. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania przewodami i tylnym głośnikom bezprzewodowym przeżyjesz wyjątkowe chwile bez bałaganu.
5.1, bezprzew. tylne głośn. i subwoofer
Bluetooth® i NFC
HDMI 4K-2K
Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.
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