Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC

Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.