Ochrona i pewny uchwyt

Ten silikonowy futerał wyposażony jest we wzmocnienie krawędzi EdgeDefense, co umożliwia lepszy chwyt i ochronę przed uderzeniami, zapewniając bezpośredni dostęp do przycisków urządzenia. Funkcja ShockStop pozwala ograniczyć wstrząsy. Zobacz wszystkie korzyści