Pasek do przenoszenia i solidna konstrukcja — większa mobilność urządzenia

Przypnij pasek, zarzuć go na ramię i już możesz ruszać. Rozmiary zestawu muzycznego M1X-DJ sprawiają, że doskonale nadaje się on do zabrania w podróż samolotem, dzięki czemu można swobodnie pokonywać z nim większe odległości. Wytrzymała konstrukcja sprosta wielu imprezom, podczas gdy panel z elementami sterującymi można obrócić, co zapewni mu ochronę, gdy jesteś w ruchu.