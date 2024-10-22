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  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary

Seria 7000Żelazko parowe HV ciemnoniebieskie

DST7030/20

4
| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt
Gwarantowany strumień pary
Wydajność na długie lata dzięki funkcji odkamieniania Quick Calc Release i stopie SteamGlide Plus o zwiększonej odporności na zarysowania.
Poznaj wszystkie korzyści

Dzięki usprawnionej funkcji uderzenia pary

Gwarantowany strumień pary

  • Ciągły strumień pary 50 g/min

  • Silne uderzenie pary 250 g

  • Stopa SteamGlide Plus

  • Automatyczne wyłączanie

Uderzenie pary do 250 g ułatwia rozprasowywanie najbardziej opornych zagnieceń

Uderzenie pary do 250 g ułatwia rozprasowywanie najbardziej opornych zagnieceń

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release ułatwia czyszczenie żelazka i zapewnia doskonałą wydajność strumienia pary przez długi czas

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Nasza blokada kapania zapobiega wyciekaniu wody na ubrania — pozwala to bez obaw prasować przy dowolnej temperaturze.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Wady

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Zalety

Не пригодах подошва

Wady

Немає

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie