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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
DST7030/20
Ciągły strumień pary 50 g/min
Silne uderzenie pary 250 g
Stopa SteamGlide Plus
Automatyczne wyłączanie
Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.
Funkcja Quick Calc Release ułatwia czyszczenie żelazka i zapewnia doskonałą wydajność strumienia pary przez długi czas
Nasza blokada kapania zapobiega wyciekaniu wody na ubrania — pozwala to bez obaw prasować przy dowolnej temperaturze.
4.0
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Zweryfikowany kupujący
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Zweryfikowany kupujący
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Wady
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Zalety
Не пригодах подошва
Wady
Немає
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur