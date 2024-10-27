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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Ciągły strumień pary 50 g/min
Silne uderzenie pary 250 g
Stopa SteamGlide Plus
Automatyczne wyłączanie
Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.
Stopa SteamGlide Plus naszego żelazka zapewnia świetny poślizg po wszystkich rodzajach tkanin. Wyróżnia się ponadprzeciętną odpornością na zarysowania i uszkodzenia, jest nieprzywierająca i prosta w czyszczeniu.
Funkcja Quick Calc Release ułatwia czyszczenie żelazka i zapewnia doskonałą wydajność strumienia pary przez długi czas
4.4
z 5
85
Opinie
88%
poleca ten produkt
Kuchyňka
27/10/2024
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Krásně žehlící..
Vzhled, funkce.....lehký úchop, rychlost napařování
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)
Nanukova
27/02/2024
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Žehlička
Skvělá žehlička, moc pěkně vyžehlené prádlo. Doporučuji
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá
Caliente
10/01/2024
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Je skvělá
Se žehličkou jsem maximálně spokojená, krásně žehlí, nepouští vodu. Mohu používat vodu z kohoutku, rychle se nahřívá. Baví mě to s ní mnohem více než s původní žehličkou z marketu. Doporučuji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená