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  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary

Seria 7000Żelazko parowe HV zielono-miętowe

DST7031/70

4.4
| (85) Opinie | 88% poleca ten produkt
Gwarantowany strumień pary
Wydajność na długie lata dzięki funkcji odkamieniania Quick Calc Release i stopie SteamGlide Plus o zwiększonej odporności na zarysowania.
Poznaj wszystkie korzyści

Dzięki usprawnionej funkcji uderzenia pary

Gwarantowany strumień pary

  • Ciągły strumień pary 50 g/min

  • Silne uderzenie pary 250 g

  • Stopa SteamGlide Plus

  • Automatyczne wyłączanie

Silne uderzenie pary do 250 g usuwa uporczywe zagniecenia

Silne uderzenie pary do 250 g usuwa uporczywe zagniecenia

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.

Stopa SteamGlide Plus

Stopa SteamGlide Plus

Stopa SteamGlide Plus naszego żelazka zapewnia świetny poślizg po wszystkich rodzajach tkanin. Wyróżnia się ponadprzeciętną odpornością na zarysowania i uszkodzenia, jest nieprzywierająca i prosta w czyszczeniu.

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release ułatwia czyszczenie żelazka i zapewnia doskonałą wydajność strumienia pary przez długi czas

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

85

Opinie

88%

poleca ten produkt

4
3

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Krásně žehlící..

Vzhled, funkce.....lehký úchop, rychlost napařování

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

27/02/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Žehlička

Skvělá žehlička, moc pěkně vyžehlené prádlo. Doporučuji

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Je skvělá

Se žehličkou jsem maximálně spokojená, krásně žehlí, nepouští vodu. Mohu používat vodu z kohoutku, rychle se nahřívá. Baví mě to s ní mnohem více než s původní žehličkou z marketu. Doporučuji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie