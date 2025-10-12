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  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary

Seria 7000Żelazko parowe HV ciemnofioletowe

DST7051/30

Gwarantowany strumień pary
Wyjątkowa stopa SteamGlide Elite o zwiększonej odporności na zarysowania oraz funkcja Quick Calc Release gwarantują wydajność na długie lata.
Poznaj wszystkie korzyści

Stopa SteamGlide Elite — długoletnia wydajn. i optym. prasowanie

Gwarantowany strumień pary

  • Ciągły strumień pary 50 g/min

  • Silne uderzenie pary 250 g

  • Stopa SteamGlide Elite

  • Automatyczne wyłączanie

Uderzenie pary do 250 g ułatwia rozprasowywanie najbardziej opornych zagnieceń

Uderzenie pary do 250 g ułatwia rozprasowywanie najbardziej opornych zagnieceń

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.

SteamGlide Elite: najlepszy poślizg i najwyższa odporność na zarysowania

SteamGlide Elite: najlepszy poślizg i najwyższa odporność na zarysowania

SteamGlide Elite to wyjątkowa stopa żelazka firmy Philips zapewniająca najlepszy poślizg i najwyższą odporność na zarysowania.

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release ułatwia czyszczenie żelazka i zapewnia doskonałą wydajność strumienia pary przez długi czas

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie