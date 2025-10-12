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DST7051/30
Ciągły strumień pary 50 g/min
Silne uderzenie pary 250 g
Stopa SteamGlide Elite
Automatyczne wyłączanie
Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.
SteamGlide Elite to wyjątkowa stopa żelazka firmy Philips zapewniająca najlepszy poślizg i najwyższą odporność na zarysowania.
Funkcja Quick Calc Release ułatwia czyszczenie żelazka i zapewnia doskonałą wydajność strumienia pary przez długi czas
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