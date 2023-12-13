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DST7060/20
Ciągły strumień pary 55 g/min
3000 W
Stopa SteamGlide Elite
Silne uderzenie pary 250 g
Automatyczne wyłączanie
Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.
SteamGlide Elite to wyjątkowa stopa żelazka firmy Philips zapewniająca najlepszy poślizg i najwyższą odporność na zarysowania.
Funkcja Quick Calc Release ułatwia czyszczenie żelazka i zapewnia doskonałą wydajność strumienia pary przez długi czas
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Pajka!
13/12/2023
Česká republika
Ergonomická žehlička
Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.
Zalety
Perfektně napařuje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Martin5.0
13/12/2023
Česká republika
Praktická i pro chlapa
Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.
Zalety
Automatické vypnutí, výkonná síla páry
Wady
Žádných jsem si nevšiml
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
JitkaF
13/12/2023
Česká republika
Lehká a snadno ovladatelná
Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.
Zalety
možnost použití vody z kohoutku
Wady
na žádné jsem zatím nepřišla
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá