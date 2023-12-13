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  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary

Seria 7000Żelazko parowe HV niebiesko-żółte

DST7060/20

5
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Gwarantowany strumień pary
Wyjątkowa stopa SteamGlide Elite o zwiększonej odporności na zarysowania oraz funkcja Quick Calc Release gwarantują wydajność na długie lata.
Poznaj wszystkie korzyści

Stopa SteamGlide Elite — długoletnia wydajn. i optym. prasowanie

Gwarantowany strumień pary

  • Ciągły strumień pary 55 g/min

  • 3000 W

  • Stopa SteamGlide Elite

  • Silne uderzenie pary 250 g

  • Automatyczne wyłączanie

Uderzenie pary do 250 g ułatwia rozprasowywanie najbardziej opornych zagnieceń

Uderzenie pary do 250 g ułatwia rozprasowywanie najbardziej opornych zagnieceń

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.

SteamGlide Elite: najlepszy poślizg i najwyższa odporność na zarysowania

SteamGlide Elite: najlepszy poślizg i najwyższa odporność na zarysowania

SteamGlide Elite to wyjątkowa stopa żelazka firmy Philips zapewniająca najlepszy poślizg i najwyższą odporność na zarysowania.

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release ułatwia czyszczenie żelazka i zapewnia doskonałą wydajność strumienia pary przez długi czas

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ergonomická žehlička

Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.

Zalety

Perfektně napařuje

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická i pro chlapa

Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.

Zalety

Automatické vypnutí, výkonná síla páry

Wady

Žádných jsem si nevšiml

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Lehká a snadno ovladatelná

Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.

Zalety

možnost použití vody z kohoutku

Wady

na žádné jsem zatím nepřišla

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie