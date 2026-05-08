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Ciągły strumień pary 55 g/min
3000 W
Stopa SteamGlide Elite
Silne uderzenie pary 250 g
Automatyczne wyłączanie
Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.
SteamGlide Elite to wyjątkowa stopa żelazka firmy Philips zapewniająca najlepszy poślizg i najwyższą odporność na zarysowania.
Funkcja Quick Calc Release ułatwia czyszczenie żelazka i zapewnia doskonałą wydajność strumienia pary przez długi czas
4.9
z 5
24
Opinie
100%
poleca ten produkt
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Zalety
1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Zalety
Якісна річ на свої кошти
Wady
Не бачу
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur