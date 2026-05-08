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  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary
  • Gwarantowany strumień pary

Seria 7000Żelazko parowe HV ciemnofioletowe

DST7061/30

4.9
| (24) Opinie | 100% poleca ten produkt
Gwarantowany strumień pary
Wyjątkowa stopa SteamGlide Elite o zwiększonej odporności na zarysowania oraz funkcja Quick Calc Release gwarantują wydajność na długie lata.
Poznaj wszystkie korzyści

Stopa SteamGlide Elite — długoletnia wydajność i optymalne prasowanie

Gwarantowany strumień pary

  • Ciągły strumień pary 55 g/min

  • 3000 W

  • Stopa SteamGlide Elite

  • Silne uderzenie pary 250 g

  • Automatyczne wyłączanie

Silne uderzenie pary do 250 g usuwa uporczywe zagniecenia

Silne uderzenie pary do 250 g usuwa uporczywe zagniecenia

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.

SteamGlide Elite: najlepszy poślizg i najwyższa odporność na zarysowania

SteamGlide Elite: najlepszy poślizg i najwyższa odporność na zarysowania

SteamGlide Elite to wyjątkowa stopa żelazka firmy Philips zapewniająca najlepszy poślizg i najwyższą odporność na zarysowania.

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release ułatwia czyszczenie żelazka i zapewnia doskonałą wydajność strumienia pary przez długi czas

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

24

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Zalety

1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Zalety

Якісна річ на свої кошти

Wady

Не бачу

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie