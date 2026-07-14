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DST8070/80
Moc 3000 W
Ciągły strumień pary 110 g/min
Mocny strumień pary 260 g
Gwarancja braku przypaleń**
Technologia OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach przeznaczonych do prasowania. Możesz prasować wszystko - od dżinsu po jedwab, od lnu po kaszmir - w dowolnej kolejności, bez wcześniejszego sortowania ubrań i czekania na zmianę temperatury. Jedno optymalne ustawienie temperatury dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania gwarantuje brak przypaleń i szybsze prasowanie.
Nasza najbardziej zaawansowana stopa SteamGlide Elite gładko ślizga się po tkaninie, ułatwiając prasowanie. Dzięki warstwie nanotytanu jest wytrzymała, odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu.
Nowa technologia czujnika ruchu, która, wykrywając ruch żelazka, automatycznie uwalnia parę i zapewnia szybkie i łatwe prasowanie.
Nagrody
5.0
z 5
1
Opinia
Števka
14/07/2026
Slovensko
Rýchlo, kvalitne, bez námahy
Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔
Przegląd ten został wykonany dla Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01
Przegląd ten został wykonany dla Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01