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  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
  • Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka

Żelazko PhilipsAzur Serii 8000

DST8070/80

5
| (1) Opinia

2 Nagrody

Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka
Żelazko Philips Azur 8000 to najmocniejsze żelazko od Philips – marki nr 1 w prasowaniu*. Zapewnia idealnie gładkie rezultaty, dzięki silnemu ciągłemu strumieniowi pary 110 g/min oraz silnemu uderzeniu pary 260 g. Z łatwością poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zagnieceniami.
Poznaj wszystkie korzyści

Najmocniejsze żelazko od Philips - marki nr 1 w prasowaniu*

Doskonale gładkie rezultaty za jednym pociągnięciem żelazka

  • Moc 3000 W

  • Ciągły strumień pary 110 g/min

  • Mocny strumień pary 260 g

  • Gwarancja braku przypaleń**

Jedno optymalne ustawienie temperatury bez ryzyka przypalenia tkanin

Jedno optymalne ustawienie temperatury bez ryzyka przypalenia tkanin

Technologia OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach przeznaczonych do prasowania. Możesz prasować wszystko - od dżinsu po jedwab, od lnu po kaszmir - w dowolnej kolejności, bez wcześniejszego sortowania ubrań i czekania na zmianę temperatury. Jedno optymalne ustawienie temperatury dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania gwarantuje brak przypaleń i szybsze prasowanie.

Stopa SteamGlide Elite - gładki poślizg i wytrzymałość

Stopa SteamGlide Elite - gładki poślizg i wytrzymałość

Nasza najbardziej zaawansowana stopa SteamGlide Elite gładko ślizga się po tkaninie, ułatwiając prasowanie. Dzięki warstwie nanotytanu jest wytrzymała, odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu.

Inteligentny automatyczny strumień pary

Inteligentny automatyczny strumień pary

Nowa technologia czujnika ruchu, która, wykrywając ruch żelazka, automatycznie uwalnia parę i zapewnia szybkie i łatwe prasowanie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

4
3
2
1

14/07/2026

Slovensko

Slovensko

Rýchlo, kvalitne, bez námahy

Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔

Przegląd ten został wykonany dla Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

Przegląd ten został wykonany dla Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie