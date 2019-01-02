ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zestaw części zamiennych
  • Zestaw części zamiennych
  • Zestaw części zamiennych
  • Zestaw części zamiennych
  • Zestaw części zamiennych
  • Zestaw części zamiennych
  • Zestaw części zamiennych
  • Zestaw części zamiennych
  • Zestaw części zamiennych
  • Zestaw części zamiennych

Produkcja zakończona

SmartPro EasyZestaw części zamiennych

FC8007/01

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Zestaw części zamiennych

Zestaw części zamiennych pasujących do odkurzaczy automatycznych SmartPro Easy. Obejmuje 2 filtry Ultra Hygiene EPA12 i 1 parę szczotek bocznych, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.

Poznaj wszystkie korzyści

Do odkurzacza SmartPro Easy

Zestaw części zamiennych

  • 2 wymienne filtry

  • 1 para szczotek

2 wymienne filtry umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności

Zestaw obejmuje 2 wymienne filtry, które zapewniają optymalną wydajność odkurzania.

Długie szczotki boczne pozwalają dotrzeć do miejsc gromadzenia się kurzu.

Długie szczotki boczne pozwalają dotrzeć do miejsc gromadzenia się kurzu.

Dzięki wyjątkowo długim szczotkom bocznym odkurzacz dokładniej czyści kąty i dociera bliżej ścian. Odkurza powierzchnie, na których gromadzi się kurz.

Rekomendowana wymiana co 4 mies., aby wydłużyć okres eksploatacji urządzenia

Rekomendowana wymiana co 4 mies., aby wydłużyć okres eksploatacji urządzenia

Rekomendowana wymiana co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza automatycznego.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

02/01/2019

Україна

Україна

Пришло быстро, качество хорошее!

Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie