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Produkcja zakończona
Zestaw części zamiennych
Zestaw części zamiennych pasujących do odkurzaczy automatycznych SmartPro Easy. Obejmuje 2 filtry Ultra Hygiene EPA12 i 1 parę szczotek bocznych, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.
2 wymienne filtry
1 para szczotek
Zestaw obejmuje 2 wymienne filtry, które zapewniają optymalną wydajność odkurzania.
Dzięki wyjątkowo długim szczotkom bocznym odkurzacz dokładniej czyści kąty i dociera bliżej ścian. Odkurza powierzchnie, na których gromadzi się kurz.
Rekomendowana wymiana co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza automatycznego.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Sasha1100
02/01/2019
Україна
Пришло быстро, качество хорошее!
Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір