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SmartPro Easy Zestaw części zamiennych
Produkcja zakończona
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FC8008/01
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Wkładki z mikrofibry pasują do odkurzaczy automatycznych SmartPro Easy. Zestaw obejmuje 2 wkładki, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.