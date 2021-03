Mieści do 250 utworów i 1000 zdjęć

Ten elegancki klejnot pozwala przenosić do 250 utworów i 1000 zdjęć. Jest to idealne urządzenie do osobistego i służbowego użytku, zarówno dla matek, które lubią nosić przy sobie zdjęcia swoich dzieci, jak i kobiet biznesu potrzebujących ważnych danych w zasięgu ręki.