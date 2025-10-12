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        Produkcja zakończona

        SSD

        FM25SM130B/00

        Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

        Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Pamięć SSD zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Szybka wymiana plików

        Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

        • 256 GB

        • Półprzewodnikowy

        Modna pamięć USB, kolorowa konstrukcja

        Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.

        Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0

        Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.

        256GB pamięci do przechowywania dużych plików danych

        Pamięć o pojemności 256GB doskonale nadaje się do wymiany, udostępniania i zapisywania dużych lub licznych plików za pomocą portu USB w komputerze PC lub laptopie.

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie