Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.

Złociste, chrupiące tosty i ciepłe wypieki tak, jak lubisz, dzięki 8 ustawieniom opiekania i poręcznemu stojakowi do podgrzewania bułek. Proste tosty w doskonałym stylu z tosterem Philips z serii 3000. Wyrafinowane wzornictwo wprowadza subtelny, nowoczesny akcent do każdego domu.