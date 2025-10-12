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HD2511/90
Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
Złociste, chrupiące tosty i ciepłe wypieki tak, jak lubisz, dzięki 8 ustawieniom opiekania i poręcznemu stojakowi do podgrzewania bułek. Proste tosty w doskonałym stylu z tosterem Philips z serii 3000. Wyrafinowane wzornictwo wprowadza subtelny, nowoczesny akcent do każdego domu.
Odkryj zestaw śniadaniowy z serii 3000
Różne rodzaj chleba, tak jak lubisz
Elegancki, nowoczesny akcent w kuchni
Odkryj nasz pełny zestaw śniadaniowy z serii 3000 z dopasowanym czajnikiem i ekspresem do kawy. Zaprojektowany z myślą o rozpoczęciu dnia w wyśmienitym stylu!
Delektuj się doskonałymi tostami dokładnie tak, jak lubisz, dzięki 8 ustawieniom do wyboru. Dostosuj opiekanie do każdego rodzaju chleba — grubego lub cienkiego, lekko przypieczonego lub złocistobrązowego.
Urozmaicaj swoje śniadania innymi rodzajami pieczywa niż tylko tostowe! 2 duże, regulowane szczeliny do różnych rozmiarów i rodzajów pieczywa. Mechanizm wyrównujący umieszcza każdą kromkę idealnie pośrodku szczeliny, zapewniając równomierne opiekanie niezależnie od grubości.
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