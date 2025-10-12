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Wszystkie serie

  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.
  • Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.

Seria 3000Toster Philips

HD2511/90

Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.

Złociste, chrupiące tosty i ciepłe wypieki tak, jak lubisz, dzięki 8 ustawieniom opiekania i poręcznemu stojakowi do podgrzewania bułek. Proste tosty w doskonałym stylu z tosterem Philips z serii 3000. Wyrafinowane wzornictwo wprowadza subtelny, nowoczesny akcent do każdego domu.

Poznaj wszystkie korzyści

Bułeczki i wypieki zawsze tak, jak lubisz.

Delektuj się każdym tostem. Codziennie w wyśmienitym stylu.

  • Odkryj zestaw śniadaniowy z serii 3000

  • Różne rodzaj chleba, tak jak lubisz

  • Elegancki, nowoczesny akcent w kuchni

Pełny zestaw śniadaniowy z czajnikiem i ekspresem do kawy

Pełny zestaw śniadaniowy z czajnikiem i ekspresem do kawy

Odkryj nasz pełny zestaw śniadaniowy z serii 3000 z dopasowanym czajnikiem i ekspresem do kawy. Zaprojektowany z myślą o rozpoczęciu dnia w wyśmienitym stylu!

8 ustawień opiekania umożliwia przygotowanie tostów w dowolny sposób

8 ustawień opiekania umożliwia przygotowanie tostów w dowolny sposób

Delektuj się doskonałymi tostami dokładnie tak, jak lubisz, dzięki 8 ustawieniom do wyboru. Dostosuj opiekanie do każdego rodzaju chleba — grubego lub cienkiego, lekko przypieczonego lub złocistobrązowego.

Równomierne opiekanie każdego pieczywa w 2 dużych, wyśrodkowanych szczelinach

Równomierne opiekanie każdego pieczywa w 2 dużych, wyśrodkowanych szczelinach

Urozmaicaj swoje śniadania innymi rodzajami pieczywa niż tylko tostowe! 2 duże, regulowane szczeliny do różnych rozmiarów i rodzajów pieczywa. Mechanizm wyrównujący umieszcza każdą kromkę idealnie pośrodku szczeliny, zapewniając równomierne opiekanie niezależnie od grubości.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie