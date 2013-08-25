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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster

Produkcja zakończona

HD2636/20

HD2636/20

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Poznaj wszystkie korzyści
Obudowa tostera pozostaje chłodna i można ją bezpiecznie dotykać

Obudowa tostera pozostaje chłodna i można ją bezpiecznie dotykać

Obudowa tostera pozostaje chłodna i można jej bezpiecznie dotykać.

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie

Wyjątkowo szerokie otwory, które pasują do pieczywa różnej grubości

Wyjątkowo szerokie otwory, które pasują do pieczywa różnej grubości

Toster firmy Philips z bardzo szerokimi otworami odpowiednimi dla pieczywa o różnej grubości.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt vyhovuje požadavkům.

Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

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