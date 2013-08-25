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Produkcja zakończona
Obudowa tostera pozostaje chłodna i można jej bezpiecznie dotykać.
Toster firmy Philips z bardzo szerokimi otworami odpowiednimi dla pieczywa o różnej grubości.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
PetraM
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt vyhovuje požadavkům.
Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD2636/20 Topinkovač
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD2636/20 Topinkovač