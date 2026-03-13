5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
HD2636/20
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Important Information Manual Philips Viva Collection Toaster
User Manual Philips Toaster
Wszystko (1)
Jakich ustawień opiekania należy używać w tosterze Philips?
Z tostera firmy Philips wydobywa się dym
W tosterze Philips blokuje się chleb
Toster firmy Philips się nie włącza
Nie mogę wyjąć chleba z tostera firmy Philips
Nie można opuścić dźwigni tostera firmy Philips