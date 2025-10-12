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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
HD3070/52
0,7 l
Cyfrowy wyświetlacz
Sterowanie dotykowe
330 W
Bardzo gruby stop pozwala na idealne ugotowanie każdego ziarnka
Łatwy do zaprogramowania minutnik (do 24 godzin) daje pewność, że posiłki będą gotowe na czas
Dzięki pojemności 2 l można ugotować 4 filiżanki ryżu i kleik ryżowy z 1/2 filiżanki ryżu. Odpowiedni w przypadku gotowania dla jednej osoby lub małych rodzin, dzięki czemu nie trzeba martwić się o resztki
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