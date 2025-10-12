Pojemność 2 l – gotowanie dla jednej osoby lub małych rodzin

Dzięki pojemności 2 l można ugotować 4 filiżanki ryżu i kleik ryżowy z 1/2 filiżanki ryżu. Odpowiedni w przypadku gotowania dla jednej osoby lub małych rodzin, dzięki czemu nie trzeba martwić się o resztki